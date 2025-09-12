Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con laguna y mucha cultura rural

El centro urbano, con su bulevar central adornado con palmeras y árboles, es ideal para caminar y apreciar la tranquilidad del entorno. A lo largo del año, la comunidad organiza ferias, peñas y festivales que mantienen vivas las tradiciones criollas, sumando color y música a la experiencia.

La historia también está presente en cada rincón: la fundación de la estación ferroviaria en 1884 marcó el inicio del crecimiento de Salvador María, que aún conserva su esencia rural y edificios típicos de la época.

Dónde queda Salvador María

Salvador María se ubica en el partido de Lobos, a unos 500 kilómetros de la ciudad de Salta, en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires. Su cercanía con la Laguna de Lobos lo convierte en un punto estratégico para el turismo local, donde confluyen naturaleza, historia y cultura.

El pueblo debe su nombre a Salvador María del Carril, vicepresidente de la Nación en el siglo XIX. Actualmente, mantiene un perfil turístico en expansión, sin perder la esencia tranquila de un pueblo de campo.

Cómo llegar a Salvador María

Desde La Plata o desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en menos de dos horas en auto, tomando la Ruta Nacional 205 hasta Lobos y, desde allí, un desvío hacia el interior del partido.

También existen opciones de transporte público que conectan la zona con localidades cercanas, aunque lo más recomendable es ir en vehículo particular para aprovechar al máximo los paisajes y los atractivos de los alrededores.