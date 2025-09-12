Escapadas en Buenos Aires: el pueblo con laguna y mucha cultura rural
Muy cerca de La Plata, hay un rincón bonaerense que invita a respirar aire puro, probar lo mejor de la gastronomía criolla y disfrutar de la tranquilidad del campo. Con su laguna y su historia, es perfecto para una escapada de fin de semana.
En la provincia de Buenos Aires todavía quedan pueblos donde la calma marca el ritmo de los días. A menos de dos horas de la capital provincial, un destino combina naturaleza, tradición y propuestas para todos los gustos, consolidándose como una de las escapadas preferidas por quienes buscan salir de la rutina sin viajar demasiado lejos.
Este lugar cuenta con un espejo de agua que se conecta a la vida del pueblo, un casco urbano pintoresco y festividades que celebran la identidad local. Su entorno rural, sumado a la hospitalidad de sus habitantes, hacen que la experiencia sea mucho más que un paseo: es una oportunidad para reconectar con lo esencial.
La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. Las parrillas y casas de comida ofrecen desde empanadas caseras hasta asados completos, con el plus de postres típicos de campo. Todo acompañado de un ambiente cálido que invita a quedarse más de un día y aprovechar cada rincón.
Qué se puede hacer en Salvador María
Este pueblo del partido de Lobos tiene actividades para todos los perfiles de viajeros. Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de la cercanía con la Laguna de Lobos, donde se practican deportes acuáticos, pesca y paseos en bote. También se organizan cabalgatas, caminatas y recorridos en bicicleta por los senderos rurales.
El centro urbano, con su bulevar central adornado con palmeras y árboles, es ideal para caminar y apreciar la tranquilidad del entorno. A lo largo del año, la comunidad organiza ferias, peñas y festivales que mantienen vivas las tradiciones criollas, sumando color y música a la experiencia.
La historia también está presente en cada rincón: la fundación de la estación ferroviaria en 1884 marcó el inicio del crecimiento de Salvador María, que aún conserva su esencia rural y edificios típicos de la época.
Dónde queda Salvador María
Salvador María se ubica en el partido de Lobos, a unos 500 kilómetros de la ciudad de Salta, en el extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires. Su cercanía con la Laguna de Lobos lo convierte en un punto estratégico para el turismo local, donde confluyen naturaleza, historia y cultura.
El pueblo debe su nombre a Salvador María del Carril, vicepresidente de la Nación en el siglo XIX. Actualmente, mantiene un perfil turístico en expansión, sin perder la esencia tranquila de un pueblo de campo.
Cómo llegar a Salvador María
Desde La Plata o desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en menos de dos horas en auto, tomando la Ruta Nacional 205 hasta Lobos y, desde allí, un desvío hacia el interior del partido.
También existen opciones de transporte público que conectan la zona con localidades cercanas, aunque lo más recomendable es ir en vehículo particular para aprovechar al máximo los paisajes y los atractivos de los alrededores.
