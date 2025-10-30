Turismo en Mendoza: el pueblo donde el vino y la comida casera son los protagonistas
Un destino que parece haberse detenido en el tiempo y que combina sus tradiciones con la calidez de su gente y un entorno natural impresionante.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares del país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Oculta cerca de Talampaya, está Aicuña, una pequeña localidad de 350 años combina sus tradiciones con la calidez de su gente y un entorno natural impresionante.
“Mágica y natural” es la frase que luce en el cartel de bienvenida y cómo sus vecinos describen con orgullo su lugar. Sus calles flanqueadas por ríos, viviendas construidas en piedra y adobe, caminos de ripio y su atmósfera serena refuerzan la sensación de un lugar que conserva el encanto del siglo pasado.
Qué se puede hacer en Aicuña
El pueblo cuenta con una población reducida, que según los censos recientes oscila entre 220 y 300 habitantes. El nacimiento y desarrollo de muchos residentes provoca que estudiantes y trabajadores deban salir temporalmente.
Se encuentra situado entre la cadena montañosa de Talampaya y las sierras de Famatina. Talampaya, que además de ser un parque nacional cuenta con la distinción de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, protege una geografía única junto con importantes restos arqueológicos y paleontológicos que requieren conservación.
Quienes visitan Aicuña coinciden en que lo más valioso de la experiencia es el trato cálido y cordial de sus habitantes. La hospitalidad con la que reciben a cada visitante se ha convertido en un sello distintivo que atrae a cada vez más personas al pueblo.
Además, la elaboración de vino artesanal es otro gran atractivo local. Los productos, orgánicos y de excelente calidad, destacan en la región. Un grupo de 10 productores integra la bodega Vinos de Aicuña, que anualmente elabora alrededor de 8.000 litros de Malbec, Sirah, Cabernet y Torrontés. La viticultura representa una de las actividades económicas más importantes del lugar.
Este atractivo pueblo dispone de un único hostal y un área de camping, ideales para que los turistas puedan alojarse y relajarse. Además, destaca la figura emblemática de Nelly, una anciana residente de Aicuña que acoge a los visitantes con gran calidez, invitándolos a degustar las delicias típicas de la cocina regional.
Dónde queda Aicuña
Situada a 246 kilómetros de la capital riojana, Aicuña parece haberse detenido en el tiempo, según relatan quienes la visitan
Cómo llegar a Aicuña
Para acceder a esta localidad, es necesario recorrer ocho kilómetros por un camino de ripio que parte desde la ruta nacional 40. Desde la ciudad capital de La Rioja, la ruta 38 se dirige hacia el sur hasta conectar con la ruta 74, la cual retorna hacia el norte hasta enlazar con la RN40.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario