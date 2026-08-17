Turismo en Salta: el pueblo de paisajes únicos y vinos de altura que sorprende con su "ovnipuerto"
En pleno corazón de los Valles Calchaquíes, un pueblo salteño combina paisajes de montaña, vinos de altura y una llamativa propuesta ligada al misterio.
Salta es una de las provincias más elegidas por quienes buscan combinar naturaleza, cultura y gastronomía en un mismo viaje. Entre sus destinos más pintorescos aparece una localidad ubicada en los Valles Calchaquíes que se destaca por sus calles tranquilas, sus construcciones tradicionales y un entorno dominado por montañas.
El pueblo se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y al pie del Nevado pueblo, un macizo andino con cumbres que superan los 6.000 metros. Esa ubicación privilegiada le permite ofrecer postales muy diferentes según la época del año y convierte cada recorrido en una experiencia marcada por el paisaje.
Además de su riqueza natural, es conocido por sus vinos de altura, su gastronomía regional, sus propuestas culturales y sus actividades al aire libre. A todo eso se suma uno de sus atractivos más particulares: la llamada “Estrella de la Esperanza”, un geoglifo asociado popularmente con un “ovnipuerto”.
Qué actividades se pueden hacer en Cachi
Uno de los sitios más llamativos es precisamente el “Ovnipuerto Estrella de la Esperanza”, ubicado a pocos kilómetros del centro. Se trata de un gran geoglifo blanco con forma de estrella que puede observarse desde el aire y que con el tiempo se convirtió en uno de los símbolos más curiosos de la zona.
El lugar fue creado como una intervención artística y luego empezó a atraer a visitantes interesados en el turismo ufológico y las historias vinculadas con supuestos avistamientos. Más allá de esas versiones, se transformó en una parada diferente dentro de los circuitos tradicionales.
Otro de los puntos destacados es el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, donde se conservan miles de piezas relacionadas con las culturas prehispánicas de la región. Cerámicas, objetos de piedra y distintos elementos permiten conocer mejor la historia de los pueblos originarios del Valle Calchaquí.
Cachi también integra la Ruta del Vino de Altura, con viñedos ubicados entre aproximadamente 2.200 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Allí se producen variedades como Torrontés, Malbec, Cabernet Sauvignon, Tannat, Syrah y Bonarda.
La gastronomía completa la experiencia con platos tradicionales del norte argentino. Empanadas salteñas, humitas, tamales, locro y dulce de cayote aparecen entre las opciones más buscadas por quienes recorren el pueblo.
Para los amantes de la naturaleza también hay alternativas como trekking, cabalgatas y recorridos en vehículos 4x4. El cercano Parque Nacional Los Cardones ofrece senderos y paisajes dominados por enormes cactus, mientras que el Nevado de Cachi presenta recorridos de mayor dificultad.
Dónde queda y cómo llegar a Cachi
Cachi se encuentra en la provincia de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes, a unos 162 kilómetros de la ciudad capital. Está ubicada sobre un corredor turístico clave del noroeste argentino y muy cerca del Parque Nacional Los Cardones.
Desde la ciudad de Salta, una de las alternativas más elegidas es viajar en auto. El recorrido comienza por la Ruta Nacional 68 hasta El Carril y continúa por la Ruta Provincial 33.
Durante el camino se atraviesan lugares como la Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo, Piedra del Molino y la Recta del Tin Tin, por lo que el viaje se convierte también en parte del atractivo turístico.
El trayecto puede demandar alrededor de tres horas y media, dependiendo de las condiciones del camino y las paradas. Por sus paisajes, su patrimonio cultural y sus propuestas gastronómicas, Cachi aparece como uno de los destinos más completos para conocer el interior salteño.
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