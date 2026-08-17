Turismo en Salta: el pueblo de paisajes únicos y vinos de altura que sorprende con su "ovnipuerto"

Otro de los puntos destacados es el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, donde se conservan miles de piezas relacionadas con las culturas prehispánicas de la región. Cerámicas, objetos de piedra y distintos elementos permiten conocer mejor la historia de los pueblos originarios del Valle Calchaquí.

Cachi también integra la Ruta del Vino de Altura, con viñedos ubicados entre aproximadamente 2.200 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Allí se producen variedades como Torrontés, Malbec, Cabernet Sauvignon, Tannat, Syrah y Bonarda.

La gastronomía completa la experiencia con platos tradicionales del norte argentino. Empanadas salteñas, humitas, tamales, locro y dulce de cayote aparecen entre las opciones más buscadas por quienes recorren el pueblo.

Para los amantes de la naturaleza también hay alternativas como trekking, cabalgatas y recorridos en vehículos 4x4. El cercano Parque Nacional Los Cardones ofrece senderos y paisajes dominados por enormes cactus, mientras que el Nevado de Cachi presenta recorridos de mayor dificultad.

Dónde queda y cómo llegar a Cachi

Cachi se encuentra en la provincia de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes, a unos 162 kilómetros de la ciudad capital. Está ubicada sobre un corredor turístico clave del noroeste argentino y muy cerca del Parque Nacional Los Cardones.

Desde la ciudad de Salta, una de las alternativas más elegidas es viajar en auto. El recorrido comienza por la Ruta Nacional 68 hasta El Carril y continúa por la Ruta Provincial 33.

Durante el camino se atraviesan lugares como la Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo, Piedra del Molino y la Recta del Tin Tin, por lo que el viaje se convierte también en parte del atractivo turístico.

El trayecto puede demandar alrededor de tres horas y media, dependiendo de las condiciones del camino y las paradas. Por sus paisajes, su patrimonio cultural y sus propuestas gastronómicas, Cachi aparece como uno de los destinos más completos para conocer el interior salteño.