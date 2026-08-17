Fin de semana largo: viajaron más personas pero gastaron menos
Hubo reducción de gastos entre los turistas que recorrieron el país, con marcados contrates en los diferentes destinos y menos día de pernocte con respecto al mismo periodo de 2023.
Más de un millón de personas se movilizaron por distintos puntos del país en este fin de semana largo que concluye este lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
De acuerdo al informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ese movimiento interno de turistas generó una cifra superior a $245.000 millones de pesos, lo que representa un retroceso en términos reales.
En concreto, son 1.074.171 personas que viajan por el país con un gasto promedio diario de $114.464 por visitante, para total un impacto económico directo de $245.907 millones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional.
Según el citado informe, el gasto total cayó 6,3% frente al mismo fin de semana de 2023, último año en que el 17 de agosto integró un fin de semana largo. Asimismo, la estadía promedio sufrió una reducción del 13%, posicionándose en 2 días frente a los 2,3 días registrados en el mismo período de 2023 y el gasto promedio diario por turista fue 13,2% inferior al mismo año al descontar el efecto de la inflación.
La entidad empresarial señaló en ese sentido que este fin de semana largo "viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales", caracterizándose por "viajes cortos, decisiones de último momento y un consumo más selectivo".
En términos regionales, la ocupación hotelera mostró grandes disparidades según el destino, privilegiándose destinos con nieve o eventos culturales significativos. Por ejemplo, Bariloche, en Río Negro, y el conglomerado Santiago del Estero-La Banda, alcanzaron el 100% de su capacidad.
Por otro lado, los centros turísticos de la Costa Atlántica bonaerense, como Mar del Plata y Pinamar, más cercanos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin embargo reportaron niveles de ocupación de entre el 45% y el 47%.
Cuántos fines de semana largos quedan este año
Tras el fin de semana largo que concluye este lunes, el calendario oficial contempla otros cuatro para lo que queda del año:
- 10, 11 y 12 de octubre (sábado, domingo y lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural (que por decreto de Javier Milei vuelve a denominarse “Día de la Raza”).
- 21, 22 y 23 de noviembre (sábado, domingo y lunes): Día de la Soberanía Nacional.
- 5, 6, 7 y 8 de diciembre (sábado a martes): fin de semana extralargo por la combinación del día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado nacional del martes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- 25, 26 y 27 de diciembre (viernes, sábado y domingo): Navidad.
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