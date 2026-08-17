Fin de semana largo: viajaron más personas pero gastaron menos

El Aeroparque Jorge Newbery estuvo muy concurrido.

En términos regionales, la ocupación hotelera mostró grandes disparidades según el destino, privilegiándose destinos con nieve o eventos culturales significativos. Por ejemplo, Bariloche, en Río Negro, y el conglomerado Santiago del Estero-La Banda, alcanzaron el 100% de su capacidad.

Por otro lado, los centros turísticos de la Costa Atlántica bonaerense, como Mar del Plata y Pinamar, más cercanos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin embargo reportaron niveles de ocupación de entre el 45% y el 47%.

Cuántos fines de semana largos quedan este año

Tras el fin de semana largo que concluye este lunes, el calendario oficial contempla otros cuatro para lo que queda del año: