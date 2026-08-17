Fin de semana largo: provincia por provincia, cuáles fueron los destinos más y menos elegidos
Este fin de semana largo la selección de los turistas privilegió destinos con atractivos concretos como la nieve y los deportes invernales y los eventos tradicionales.
Como ya se informó, 1.074.171 personas viajaron por el país durante el fin de semana largo que concluye este lunes, con un gasto promedio diario de $114.464 por visitante, para total un impacto económico directo de $245.907 millones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional.
Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el gasto total cayó 6,3% frente al mismo fin de semana de 2023, último año en que el 17 de agosto integró un fin de semana largo.
Asimismo, la estadía promedio sufrió una reducción del 13%, posicionándose en 2 días frente a los 2,3 días registrados en el mismo período de 2023 y el gasto promedio diario por turista fue 13,2% inferior al mismo año al descontar el efecto de la inflación.
En cuanto la ocupación hotelera, los destinos que tuvieron mayor cantidad de turistas fueron Bariloche (Río Negro), con el 100%, gracias al atractivo de la nieve, y el conglomerado Santiago del Estero-La Banda, con el mismo porcentaje.
Provincia por provincia, los destinos más elegidos
Desglosada la ocupación provincia por provincia y ciudad por ciudad, el siguiente es el resumen de lo informado por la CAME:
- Buenos Aires: Marcado contraste entre el 90% de ocupación en Tandil y niveles inferiores al 50% en la Costa Atlántica.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Recibió más de 100.000 visitantes con una ocupación del 66% traccionada por eventos masivos.
- Catamarca: Registró movimiento en circuitos de la Puna y el oeste, con eventos como la Fiesta del Cabrito.
- Chaco: La ocupación promedio fue del 45%, destacándose El Impenetrable con un 60% de plazas ocupadas.
- Chubut: Actividad diversificada entre el avistaje de ballenas en la costa y la nieve en la cordillera.
- Córdoba: Ocupación provincial de entre 58% y 66%, con mejor desempeño en el Valle de Calamuchita.
- Corrientes: Impulsada por los Esteros del Iberá y la Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria.
- Entre Ríos: Sostuvo niveles del 86% en Villa Elisa gracias al turismo termal y escapadas de cercanía.
- Formosa: Alcanzó un 80% de ocupación con eventos de gran convocatoria como el festival "Yvy Porá".
- Jujuy: Reportó un 83% de ocupación hotelera favorecida por eventos culturales y el Mes de la Pachamama.
- La Pampa: Movimiento moderado centrado en reservas naturales y turismo de cercanía en Santa Rosa.
- La Rioja: Oferta basada en naturaleza y enoturismo, con Sanagasta como destino destacado.
- Mendoza: Proyectó 55.751 turistas y una ocupación promedio del 60%, liderada por Potrerillos y Malargüe.
- Misiones: Comportamiento heterogéneo con ocupación plena en Leandro N. Alem y 32% en Posadas.
- Neuquén: Alta demanda en Caviahue (90%) y centros de esquí, frente a un 30% en Villa Traful.
- Río Negro: Bariloche lideró con ocupación cercana al 100% en el casco urbano por la Fiesta de la Nieve.
- Salta: Combinó ferias temáticas y destinos tradicionales como Cachi y Cafayate con buen flujo de visitas.
- San Juan: Actividad motorizada por competencias deportivas nacionales y el Parque Ischigualasto.
- San Luis: Inició con 56,7% de reservas y un fuerte enfoque en celebraciones por el Día del Niño.
- Santa Cruz: El Calafate fue el principal referente, aunque el clima adverso condicionó decisiones de último momento.
- Santa Fe: Promedió 64% de ocupación con picos del 95% en hoteles de alta categoría en la capital.
- Santiago del Estero: Ocupación del 100% en el área metropolitana por la Fiesta de la Abuela Carabajal.
- Tierra del Fuego: Ocupación promedio del 68%, con Ushuaia alcanzando el 81% por la temporada de nieve.
- Tucumán: Niveles elevados en El Cadillal (90%) y Yerba Buena (79%) impulsados por agenda de eventos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario