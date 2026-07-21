Turismo en Uruguay: el pueblo mágico de 200 habitantes ideal para una escapada

Esta pequeña localidad se encuentra a orillas del Arroyo Chafalote, un paisaje que aporta un encanto especial y la convierte en una excelente opción para quienes buscan hacer turismo en contacto con la naturaleza y desconectarse de la rutina.

Aunque cuenta con pocos habitantes, en sus alrededores hay varios sitios de gran atractivo. Muy cerca se encuentran la Laguna de Castillos y el Parque Nacional Laguna de Rocha, dos espacios ideales para apreciar la biodiversidad, respirar aire puro y contemplar algunos de los paisajes más lindos de Uruguay.

Además, el pueblo invita a recorrerlo a pie, descubrir sus construcciones tradicionales y disfrutar de un ritmo de vida completamente diferente al de la ciudad.

La identidad cultural también es uno de los grandes atractivos del lugar. A lo largo del año se realizan distintas celebraciones que mantienen vivas las costumbres locales, entre ellas la Fiesta Criolla, que se desarrolla en marzo, las tradicionales Hogueras de San Juan durante junio y la Fiesta de la Primavera Gaucha, que tiene lugar en septiembre.

Estos eventos enriquecen la propuesta de turismo y permiten a los visitantes conocer de cerca las tradiciones de esta región de Uruguay.

Dónde queda 19 de abril

Ubicado en el departamento de Rocha, uno de los destinos con mayor riqueza natural de Uruguay, este pequeño pueblo se encuentra en una de las zonas más pintorescas y preservadas del país vecino.

Cómo llegar a 19 de abril

Quienes viajen desde Montevideo deberán recorrer cerca de 200 kilómetros, un trayecto que demanda alrededor de tres horas en auto. La opción más rápida es tomar la Ruta 8 hasta la zona de La Querencia y, desde allí, continuar por la Ruta 9 hasta el kilómetro 235, donde se encuentra el ingreso a este encantador destino de Uruguay.