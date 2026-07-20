El fascinante destino en Uruguay con estilo de campo inglés ideal para una escapada única

La propuesta de alojamiento también acompaña el perfil del pueblo. Las posadas y hoteles boutique conservan la arquitectura original, manteniendo el encanto histórico que caracteriza a este destino de turismo en Uruguay.

Llegar desde Buenos Aires es sencillo. El recorrido incluye un viaje en ferry hasta Colonia del Sacramento y, desde allí, un corto trayecto en auto hasta Conchillas. En pocas horas, el paisaje urbano da paso a un entorno mucho más tranquilo y lleno de historia.

Para los argentinos, este rincón de Uruguay ofrece varias ventajas:

Una opción más accesible que otros destinos internacionales.

Cercanía y un viaje fácil de planificar.

Una experiencia diferente a los circuitos turísticos tradicionales.

Además, su ubicación permite complementar la visita con otros atractivos del departamento de Colonia y disfrutar de una escapada completa sin necesidad de realizar un gran gasto.

A pesar de su tamaño, Conchillas conserva sitios emblemáticos que permiten conocer su pasado. Entre ellos se destacan la Casa Walker, emblema de la influencia empresarial británica; el puerto, desde donde partían materiales con destino a Argentina; el cementerio local, que reúne tumbas de distintas nacionalidades; y el antiguo hotel que alojaba a los directivos de la compañía.

Cada uno de estos espacios forma parte de un verdadero museo al aire libre. Sin montajes artificiales ni intervenciones que alteren el entorno, la historia aparece de manera natural y convierte a Conchillas en uno de los destinos más auténticos del turismo en Uruguay.

Dónde queda Conchillas

Conchillas está ubicado en el departamento de Colonia, al suroeste de Uruguay, a unos 50 kilómetros de Colonia del Sacramento y sobre la costa del Río de la Plata.

Este pequeño pueblo, de origen británico, se convirtió en una de las joyas menos conocidas del turismo uruguayo gracias a su arquitectura histórica, sus calles tranquilas y un entorno que conserva casi intacta su identidad de fines del siglo XIX.

Cómo llegar a Conchillas

Llegar a Conchillas desde Argentina es una opción práctica y rápida. La alternativa más utilizada es tomar un ferry desde Buenos Aires hasta Colonia del Sacramento y, desde allí, recorrer unos 50 kilómetros en auto por la Ruta 21 hasta el pueblo.

También es posible acceder en vehículo particular o en ómnibus desde distintos puntos de Uruguay, lo que convierte a este destino en una excelente escapada para quienes buscan disfrutar de un turismo diferente, lejos de los circuitos más concurridos.