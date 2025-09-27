Los expertos remarcan que la felicidad no está solo en el viaje en sí, sino también en todo lo que lo rodea: planificar, esperar y soñar con el destino incrementa notablemente el bienestar emocional. Algo que, según el estudio, no ocurre de igual manera con otros hitos de la vida.

El informe aclara que la paternidad y la maternidad siguen aportando propósito y sentido profundo a lo largo de la vida. Sin embargo, cuando se trata del impacto emocional inmediato, los viajes llevan la delantera.

En las redes, la polémica ya está servida: algunos celebran que se reconozca el valor transformador de viajar, mientras otros remarcan que nada se compara con la experiencia de tener un hijo.

Lo cierto es que, al menos para buena parte de los encuestados, la valija y el pasaporte generan más sonrisas que la cuna y los pañales.