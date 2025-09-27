Un estudio reveló que viajar da más felicidad que tener hijos y generó debate
La ciencia lo confirmó: Invertir en experiencias, como viajar e irse de vacaciones, sería más gratificante que la paternidad. La investigación que da vuelta al mundo y promete encender la polémica en todas las familias.
Un estudio internacional difundido en las últimas horas dejó un dato que sorprendió a muchos: viajar produce más felicidad que tener hijos. La conclusión, que desafía ideas muy arraigadas sobre la plenitud personal, ya se instaló en la agenda y divide opiniones.
Más felices con un pasaje que con pañales
La investigación reveló que:
- El 29% de los encuestados aseguró que un viaje les genera más alegría que el nacimiento de un hijo.
- El 49% señaló que la emoción de viajar supera al impacto de casarse.
- El 51% indicó que lo disfruta más que una nueva cita amorosa.
- Y un 70% afirmó que invertir en viajes es más gratificante que comprar bienes materiales.
La anticipación como motor de felicidad
Los expertos remarcan que la felicidad no está solo en el viaje en sí, sino también en todo lo que lo rodea: planificar, esperar y soñar con el destino incrementa notablemente el bienestar emocional. Algo que, según el estudio, no ocurre de igual manera con otros hitos de la vida.
El informe aclara que la paternidad y la maternidad siguen aportando propósito y sentido profundo a lo largo de la vida. Sin embargo, cuando se trata del impacto emocional inmediato, los viajes llevan la delantera.
En las redes, la polémica ya está servida: algunos celebran que se reconozca el valor transformador de viajar, mientras otros remarcan que nada se compara con la experiencia de tener un hijo.
Lo cierto es que, al menos para buena parte de los encuestados, la valija y el pasaporte generan más sonrisas que la cuna y los pañales.
