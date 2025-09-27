Bodegón en Buenos Aires: el restaurante de Almagro que vende pastas caseras a $5.000
En tiempos donde salir a cenar se volvió un lujo, te traemos el bodegón que se destaca por ofrecer platos abundantes y caseros a precios que parecen de otra época.
En Buenos Aires, en pleno corazón de Almagro, sobre Bulnes al 800, funciona Doña Cocina, un restaurante porteño que se destaca por ofrecer pastas caseras a solo $5.000, un precio sorprendente en los tiempos actuales. Marcelo, el dueño, decidió mantener los precios del año pasado, convirtiendo a este bodegón en un refugio para quienes buscan comer bien, abundante y sin gastar de más.
Las especialidades de "Doña Cocina"
El sello de Doña Cocina es claro: platos generosos con sabores que recuerdan a la comida de barrio y al toque casero de las abuelas. Las pastas son las estrellas del menú, servidas en fuentes ideales para compartir, como los Fucciles al fierrito gratinados con salsa de la casa, panceta, crema y verdeo; los sorrentinos de calabaza y muzzarella con masa de espinaca; y los clásicos sorrentinos de jamón y queso, infalibles para cualquier comensal.
Como entradas, se destacan las albóndigas con salsa y las muzzarelitas con fileto, y para cerrar la comida, la chocotorta con helado es el postre más recomendado por los clientes. Además, la carta de vinos ofrece opciones para todos los bolsillos, desde etiquetas accesibles como Cafayate Malbec y Portillo a $13.000 la botella, hasta opciones premium como el Angélica Zapata Cabernet, a $62.000.
Dónde queda "Doña Cocina"
Doña Cocina se encuentra en Bulnes 802, en el corazón de Almagro, Ciudad de Buenos Aires. El restaurante abre todos los días de 12 a 16 y de 20 a 00, excepto los lunes al mediodía y los domingos a la noche. Para quienes quieran asegurarse un lugar, se pueden hacer reservas llamando al 4862-9278, lo que permite disfrutar de sus platos caseros y abundantes sin contratiempos.
Cómo llegar a "Doña Cocina"
El restaurante está ubicado en una zona céntrica de Almagro, de fácil acceso tanto en transporte público como en auto. Los visitantes pueden llegar en colectivos que circulan por Bulnes o caminar desde estaciones cercanas del subte. Para quienes llegan en vehículo particular, hay opciones de estacionamiento en la zona, lo que hace que disfrutar de sus pastas caseras y platos abundantes sea cómodo y sencillo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario