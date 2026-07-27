Llega una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate en Villa Gesell: cuándo es y qué planes tiene
Se convirtió en un clásico local pero quienes tengan la voluntad necesaria para recorrer varios kilómetros en busca del gusto se llevarán una buena impresión.
La Municipalidad de Villa Gesell anunció que la próxima edición de la Fiesta del Chocolate - ChocoGesell arrancará el próximo 15 de agosto en el predio del Bosque Fundacional. Como otros años, la entrada es libre y gratuita.
Obviamente la fecha del evento fue seleccionada por tratarse del fin de semana largo dedicado a 17 de Agosto, y el horario será entre las 11 y las 19. Las autoridades recomendaron llegar temprano al predio ubicado en Alameda 202 y Avenida Buenos Aires para evitar la aglomeración de gente.
El evento incluirá stands dedicados al chocolate y a la gastronomía en general, pero también habrá actividades, shows y venta de artesanías y productos regionales.
La Fiesta del Chocolate - ChocoGesell empezó en 1996 como una iniciativa de la Municipalidad de Villa Gesell para darle más visibilidad a los artesanos locales del chocolate, a los reposteros y especialistas en bombones.
Pero con el tiempo fue escalando hasta convertirse en un escenario soñado para todos los aficionados al cacao en todas sus formas y posibilidades.
Este año están pautadas demostraciones gastronómicas gratuitas, clases magistrales dictadas por pasteleros y maestros chocolateros, concursos de la mejor pieza de chocolate y la elección del mejor postre, sorteos y un espacio de juegos e inflables para el público infantil.
Propuesta de ChocoGesell 2026:
- Demostraciones y Clases Magistrales: Pasteleros y chocolateros realizan demostraciones en vivo de sus técnicas y creaciones, permitiendo al público aprender directamente de expertos.
- Espectáculos para Toda la Familia: En el escenario principal y la carpa principal se presentan shows de artistas locales e invitados, incluyendo entretenimiento infantil.
- Espacio Recreativo para Niños: Juegos, inflables y actividades para que los más pequeños también disfruten del evento.
- Patio Cervecero: Introducido en las últimas ediciones, donde se pueden degustar opciones saladas y variadas cervezas artesanales.
- Concurso de Chocolate: Competencia que premia a la mejor pieza de chocolate y al mejor postre, agregando un toque de competencia y creatividad a la fiesta.
- Artesanías y Feria Regional: Feriantes locales e invitados exhiben sus trabajos, complementando la experiencia con artesanías únicas.
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