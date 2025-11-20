Uno por uno: cuáles son los celulares más baratos del mercado

Casi idéntico al A16 5G.

Cámaras secundarias mediocres.

Sin eSIM.

La principal actualización con respecto al modelo anterior es la adición de Estabilización Óptica de Imagen (OIS) a la cámara principal. El software One UI de Samsung es uno de sus puntos fuertes, diferenciándolo de otros dispositivos de bajo costo.

Precio: se consigue en Mercado Libre desde $350.000 hasta un poco más de medio millón de pesos.

hasta un poco más de medio millón de pesos. Ideal para: Compradores que buscan valor a largo plazo y un dispositivo con soporte futuro.

Samsung Galaxy A25 5G: Las mejores cámaras

El Galaxy A25 5G justifica su precio ligeramente superior al A15 5G con mejoras notables, especialmente en el rendimiento de la cámara.

Ventajas clave

Excelente pantalla (120Hz).

(120Hz). Soporte de software prolongado (cinco años).

(cinco años). Duración sólida de la batería.

de la batería. Rendimiento decente de la cámara principal.

A considerar

No es el más duradero.

Solo 128 GB de almacenamiento.

de almacenamiento. Diseño trasero que puede ser polarizante.

Los motivos para elegir el A25 incluyen el chipset Exynos 1280, que aumenta el rendimiento, una pantalla aún más impresionante con una frecuencia de actualización de 120Hz, una cámara ultra gran angular mejorada de 8Mp y altavoces estéreo.

Precio: en Mercado Libre se consigue desde $489.000 hasta casi 800 mil pesos.

hasta casi 800 mil pesos. Ideal para: Usuarios que desean una experiencia sólida en todos los aspectos, especialmente buenas cámaras para este rango de precio de celulares.

Motorola Moto G85 5G: Mejor pantalla

A primera vista, el Moto G85 5G no parece un celular económico gracias a su lujoso acabado trasero.

Ventajas clave

Magnífica pantalla pOLED de borde curvo (6.67 pulgadas, 120 Hz).

pOLED de borde curvo (6.67 pulgadas, 120 Hz). Diseño delgado y ligero.

y ligero. Duración confiable de la batería.

de la batería. Impresionante carga rápida (30W).

A considerar

Rendimiento mediocre de la cámara.

de la cámara. Soporte de software promedio.

El rendimiento está por debajo de algunos rivales.

Su principal atractivo es la hermosa pantalla pOLED curva, ideal para el consumo de contenido. El rendimiento del chipset Snapdragon 6s Gen 3 es adecuado para el uso diario, aunque puede tener dificultades con juegos 3D exigentes.

Precio: En Mercado Libre se ofrece desde $424.000 hasta un poco más de 720 mil pesos, dependiendo de la capacidad de almacenamiento.

hasta un poco más de 720 mil pesos, dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Ideal para: Personas que necesitan una gran pantalla de alta calidad para disfrutar de una experiencia visual colorida.

Motorola Moto G04: Mejor celular por menos de $250.000

Ventajas clave

Increíble relación calidad-precio .

. Fantástica duración de la batería (dos días de uso).

(dos días de uso). Rendimiento decente para lo básico.

para lo básico. Excelente en las funciones fundamentales.

A considerar

No es resistente al agua.

Sin 5G.

Brillo limitado de la pantalla.

E Moto G04 cubre todos los fundamentos de un gran celular. El rendimiento es aceptable para las tareas básicas y la pantalla ofrece una visualización decente. La duración de la batería es su punto fuerte, ofreciendo dos días completos con un uso no intensivo.

Precio: se ofrece en Mercado Libre por menos de 250 mil pesos.

Ideal para: Quienes tienen un presupuesto muy estricto y buscan el mejor valor por el precio.

Motorola Moto G56: la mejor duración de la batería

El Moto G56 es el celular económico ideal para quienes priorizan una batería de muy larga duración, siendo un dispositivo sólido de 2 días de uso.

Ventajas clave

Precioso diseño y acabado.

y acabado. Gran duración de la batería (2 días).

(2 días). Experiencia de software limpia.

A considerar

Solo 2 años de actualizaciones de Android.

Algo de retraso en el rendimiento para usuarios exigentes.

para usuarios exigentes. Sin grabación de video 4K.

El diseño sigue la línea reconocible de Motorola. A pesar de tener un marco de plástico, cuenta con resistencia al polvo y al agua IP69, e incluso incluye un conector para auriculares y una ranura microSD.

Precio: Se consigue en Mercado Libre desde $467.000 hasta 550 mil pesos.

hasta 550 mil pesos. Ideal para: Usuarios que necesitan una batería de muy larga duración y un buen todoterreno económico.

Galaxy A16 5G: la mejor alternativa barata de Samsung

El Galaxy A16 5G es otro celular económico y sólido de Samsung, con un diseño atractivo y una impactante pantalla AMOLED.

Ventajas clave

Diseño limpio y atractivo.

y atractivo. Pantalla AMOLED impactante.

impactante. Impresionante promesa de actualización de software (seis años).

A considerar

Rendimiento limitado.

Reducción de la duración de la batería.

Cámaras secundarias deficientes.

Su atractivo diseño y el largo soporte de software (seis años de actualizaciones) son grandes ventajas. La interfaz de usuario de Samsung y la pantalla grande y colorida también son puntos a favor. Ahora que ha sido reemplazado por el A17 5G, puede encontrarse a un precio significativamente reducido, lo que lo convierte en una ganga.

Precio: se ofrece en Mercado Libre a $285.000 hasta $737.000, dependiendo de la capacidad de almacenamiento.

hasta $737.000, dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Ideal para: Quienes valoran el soporte de software a largo plazo y un diseño atractivo a un precio rebajado.

TCL 50 Pro Nxtpaper: Lo mejor para los lectores

El 50 Pro Nxtpaper es un celular único gracias a su tecnología de pantalla.

Ventajas clave

Pantalla de alta calidad con acabado mate.

con acabado mate. Impresionantes modos de estilo E-Ink (Nxtpaper).

(Nxtpaper). Fantástica duración de la batería.

Especificaciones impresionantes.

A considerar

Cámaras y altavoces decepcionantes.

Aplicaciones adicionales preinstaladas (bloatware).

Este dispositivo permite cambiar a un modo de estilo E-Ink con solo pulsar un interruptor, lo que es beneficioso para la salud ocular y la legibilidad. La pantalla mantiene una buena experiencia de color para películas. La duración de la batería es excelente en ambos modos.

Precio: en Mercado Libre se ofrece a precio de lista desde $460.000 hasta $600.000, aunque en ofertas se obtiene por menos de 400 mil pesos.

hasta $600.000, aunque en ofertas se obtiene por menos de 400 mil pesos. Ideal para: Lectores ávidos que utilizan su celular para acceder a libros electrónicos y contenido de lectura.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G: Mejor hardware

El Redmi Note 14 Pro 5G se sitúa en el extremo superior del rango de precios económico, ofreciendo especificaciones de hardware de gran valor.

Ventajas clave

Pantalla nítida de 6,67 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz.

con frecuencia de actualización de 120 Hz. Buena duración de la batería y capacidades de carga.

y capacidades de carga. Diseño ligero y duradero.

y duradero. Cámara principal sólida.

A considerar

Cámaras secundarias mediocres.

Interfaz de usuario de software divisiva (MIUI).

En el extremo más caro del rango.

Su pantalla es excelente por el precio, y la batería y las capacidades de carga son impresionantes. También destaca su capaz cámara trasera principal y su sólido rendimiento. La principal desventaja es la experiencia de software, que está por detrás de muchos rivales.