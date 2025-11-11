¿Qué conviene más? Comprar celulares en Argentina o en Chile: los detalles

Debes considerar el costo de pasajes, alojamiento, comida y otros gastos asociados al viaje. A esto se suma el riesgo: los teléfonos traídos del exterior carecen de garantía oficial. Si el equipo falla, no hay respaldo técnico ni legal de la marca en Argentina.

Los celulares que conviene comprar en cada país

La clave es el segmento del teléfono. Para modelos de gama media o de entrada, la diferencia de precio puede no justificar el viaje a Chile.

Qué conviene comprar en Chile

Gama Alta: Sigue siendo la mejor opción por el ahorro. Modelos como el "iPhone 17 Pro Max" o el "Samsung Galaxy S25 Ultra" son "sustancialmente más baratos".

Plegables: Equipos como el "Motorola Edge 60" y el "Razr 60 Ultra" también muestran diferencias de precio.

Marcas Exclusivas: Si buscas marcas que no tienen gran presencia en Argentina, Chile es la opción. "Honor, OnePlus, Oppo" son buenos ejemplos.

Qué conviene comprar en Argentina