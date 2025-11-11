¿Qué conviene más? Comprar celulares en Argentina o en Chile: los detalles
Los dispositivos móviles se convirtieron, con el paso del tiempo, en aliados de los usuarios. Conocé todos los detalles en la nota.
Un cambio importante en la política de impuestos en Argentina podría modificar el panorama de precios en los productos electrónicos, sobre todo en los celulares. Esto podría afectar directamente a los tradicionales y cada vez más elegidos viajes de compras hacia Chile.
La medida del Gobierno nacional de ir disminuyendo gradualmente los aranceles a la importación y reducir los impuestos internos busca principalmente acercar los precios locales a los precios internacionales, especialmente a los que se encuentran del otro lado de la frontera.
Comprar en Argentina: la seguridad de las cuotas y la garantía
Quedarse en casa para realizar las compras tecnológicas tiene ventajas que van más allá del precio de lista. La principal es la seguridad: los equipos comprados en tiendas oficiales tienen 12 meses de garantía. Esto es un punto crucial, ya que esta cobertura no se aplica a equipos del "mercado gris" comprados en el exterior.
El otro gran diferencial es la financiación. El acceso a pagos en cuotas sin interés y promociones bancarias permite equilibrar el precio final. Además, se evitan todos los gastos asociados al viaje: pasajes, estadía y comida.
El "viaje de compras" a Chile: precio bajo vs. riesgo alto
El gran atractivo de Chile siempre fue el precio neto, especialmente en modelos de gama alta, aunque la brecha se está reduciendo. Sin embargo, a ese número hay que sumarle costos que a veces no se calculan.
Debes considerar el costo de pasajes, alojamiento, comida y otros gastos asociados al viaje. A esto se suma el riesgo: los teléfonos traídos del exterior carecen de garantía oficial. Si el equipo falla, no hay respaldo técnico ni legal de la marca en Argentina.
Los celulares que conviene comprar en cada país
La clave es el segmento del teléfono. Para modelos de gama media o de entrada, la diferencia de precio puede no justificar el viaje a Chile.
Qué conviene comprar en Chile
- Gama Alta: Sigue siendo la mejor opción por el ahorro. Modelos como el "iPhone 17 Pro Max" o el "Samsung Galaxy S25 Ultra" son "sustancialmente más baratos".
- Plegables: Equipos como el "Motorola Edge 60" y el "Razr 60 Ultra" también muestran diferencias de precio.
- Marcas Exclusivas: Si buscas marcas que no tienen gran presencia en Argentina, Chile es la opción. "Honor, OnePlus, Oppo" son buenos ejemplos.
Qué conviene comprar en Argentina
- Gama Media y Baja: Debido a la quita de impuestos, algunos modelos de "Motorola de gama media y baja" ahora son más baratos en Argentina.
- Modelos Específicos: Equipos como el "Samsung Galaxy A35 5G", "Samsung Galaxy A56", "Xiaomi Redmi Note 13" o "Motorola Moto G85" se consiguen a buenos precios locales y con financiación.
Te puede interesar
Dejá tu comentario