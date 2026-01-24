Uno por uno, los ejercicios para aumentar la fuerza muscular
Para obtener los resultados deseados, se recomienda complementar esta rutina de ejercicio con una alimentación equilibrada. Los detalles en la nota.
El entrenamiento de fuerza cumple un rol clave en el bienestar general, ya que no solo mejora la apariencia física, sino que también fortalece los músculos y el sistema inmunológico. Incorporar este tipo de ejercicios es clave en personas adultas, aunque se aconseja combinarlos con una dieta equilibrada y un correcto descanso.
A su vez, este tipo de actividad impacta de manera positiva en el metabolismo, ayudando a regular el peso corporal y a optimizar el uso de la energía. Si bien se pueden encontrar diferentes ejercicios, solo algunos conducen al éxito en poco tiempo.
Los ejercicios recomendados para aumentar la fuerza muscular
Estos ejercicios se destacan por su facilidad de ejecución, ya que se realizan sin equipamiento y desde cualquier hogar. Por eso, son una alternativa práctica para entrenar de forma rápida y cómoda. Además, la práctica regular ayuda a fortalecer el cuerpo, mejorar la postura y cuidar las articulaciones, favoreciendo un estilo de vida más activo y saludable.
- Plancha abdominal: Apoyando antebrazos y pies, con abdomen activado y hombros alineados sobre los codos. Fortalece el core profundo y protege la zona lumbar.
- Sentadilla en pared: Espalda pegada a la pared, rodillas a 90°. Ideal para reforzar cuádriceps y glúteos sin impacto; ayuda a contrarrestar el sedentarismo.
- Puente de glúteos: Acostado boca arriba, rodillas flexionadas, elevando la pelvis hasta alinear cadera, rodillas y hombros. Beneficia la zona lumbar y favorece la activación del suelo pélvico.
- Desplante estático: Paso largo al frente con ambas rodillas a 90°, tronco erguido. Trabaja cuádriceps, glúteo medio y core; útil en rehabilitación para mejorar control y estabilidad.
