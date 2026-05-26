Los fines de semana largo que siguen en el 2026 después del 25 de mayo
Los feriados y los próximos fines de semana largos todavía dejan varias oportunidades de descanso en el calendario 2026.
Los próximos feriados del calendario 2026 todavía ofrecen varias oportunidades para descansar, viajar y organizar escapadas dentro del país. Muchas personas ya comenzaron a consultar cuándo llegará el siguiente fin de semana largo, que será el lunes 25 de mayo por la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo.
Al caer lunes, se formará un descanso extendido de tres días consecutivos, desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive. Este será uno de los feriados nacionales inamovibles más esperados y aparece como una ocasión ideal para hacer viajes cortos, visitar familiares o aprovechar el fin de semana largo para cortar con la rutina diaria.
Los fines de semana largo que restan del 2026
Después de los feriados de mayo, el próximo fin de semana largo llegará en junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. La fecha será trasladada al lunes 15 de junio, por lo que habrá tres días consecutivos de descanso entre el sábado 13 y el lunes 15 inclusive, una oportunidad ideal para organizar escapadas o cortar con la rutina.
Julio también tendrá uno de los descansos más esperados del calendario 2026. El feriado por el Día de la Independencia caerá el jueves 9 y estará acompañado por un puente turístico el viernes 10, lo que dará lugar a un fin de semana largo XXL de cuatro días hasta el domingo 12. Este tipo de fechas suele ser muy aprovechado para hacer turismo interno en distintos puntos del país.
En el segundo semestre todavía quedarán varios feriados importantes. Agosto tendrá un descanso extendido por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, octubre sumará otro fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y noviembre contará con el feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional. Además, diciembre ofrecerá dos nuevos descansos largos por la Inmaculada Concepción de María y Navidad.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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