Los fines de semana largo que siguen en el 2026 después del 25 de mayo

Julio también tendrá uno de los descansos más esperados del calendario 2026. El feriado por el Día de la Independencia caerá el jueves 9 y estará acompañado por un puente turístico el viernes 10, lo que dará lugar a un fin de semana largo XXL de cuatro días hasta el domingo 12. Este tipo de fechas suele ser muy aprovechado para hacer turismo interno en distintos puntos del país.