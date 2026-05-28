Los detalles sobre el siguiente feriado nacional en Argentina
El próximo descanso largo llegará en junio y estará relacionado con la figura de uno de los próceres más importantes de la historia argentina.
Luego del feriado nacional por el 25 de Mayo, miles de argentinos comenzaron a preguntarse cuándo llegará el próximo fin de semana largo en el país. El calendario oficial de 2026 ya confirmó cuáles serán los próximos descansos extendidos y qué fechas fueron trasladadas por decisión del Gobierno nacional.
El último feriado recordó la Revolución de Mayo de 1810, una de las fechas patrias más importantes de Argentina. Como cayó lunes, generó un fin de semana largo que impulsó el turismo, las reuniones familiares y las escapadas en distintos puntos del país.
Los detalles del siguiente feriado
El próximo feriado nacional corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una fecha que originalmente cae el miércoles 17 de junio.
Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, el Gobierno decidió moverlo al lunes 15 de junio, permitiendo así un nuevo fin de semana largo de tres días.
De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio inclusive.
La figura de Martín Miguel de Güemes es una de las más importantes dentro de la independencia argentina. El militar salteño lideró la llamada Guerra Gaucha, una estrategia defensiva clave para frenar el avance de las tropas realistas en el norte del país.
Muchos historiadores consideran que su participación fue fundamental para consolidar las campañas independentistas impulsadas por José de San Martín.
Además, pocos días después llegará otro feriado importante: el 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera y el fallecimiento de Manuel Belgrano.
Calendario de feriados 2026
El calendario oficial todavía conserva varios fines de semana largos y feriados importantes para lo que queda del año.
Entre los más destacados aparecen:
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
- Sábado 20 de junio: Día de la Bandera.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Gracias a estas fechas, todavía quedan varios fines de semana largos ideales para organizar viajes, escapadas o simplemente descansar.
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