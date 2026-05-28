Los detalles sobre el siguiente feriado nacional en Argentina

La figura de Martín Miguel de Güemes es una de las más importantes dentro de la independencia argentina. El militar salteño lideró la llamada Guerra Gaucha, una estrategia defensiva clave para frenar el avance de las tropas realistas en el norte del país.

Muchos historiadores consideran que su participación fue fundamental para consolidar las campañas independentistas impulsadas por José de San Martín.

Además, pocos días después llegará otro feriado importante: el 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera y el fallecimiento de Manuel Belgrano.

Calendario de feriados 2026

El calendario oficial todavía conserva varios fines de semana largos y feriados importantes para lo que queda del año.

Entre los más destacados aparecen:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Sábado 20 de junio: Día de la Bandera.

Día de la Bandera. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad de José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Gracias a estas fechas, todavía quedan varios fines de semana largos ideales para organizar viajes, escapadas o simplemente descansar.