Vacaciones en Brasil: el pintoresco pueblo que estuvo rodeado por oro colonial

Dónde queda Ouro Preto

A pocos kilómetros de Belo Horizonte, este destino se ubica en el corazón de Minas Gerais. La localidad está enclavada entre montañas que, durante la época colonial, fueron conocidas en el mundo entero por sus yacimientos de oro, un legado que le permitió ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

Cómo llegar a Ouro Preto

La manera más sencilla y ágil para llegar a Ouro Preto es tomando un vuelo hasta Belo Horizonte y, desde allí, continuar en autobús hasta el pueblo. Otra alternativa es viajar en automóvil desde Río de Janeiro, pero el recorrido terrestre supera las seis horas.