Vacaciones en Brasil 2025: las playas súper tranquilas para visitar y conocer
Rodeadas de naturaleza y aguas cristalinas, estos destinos se presentan como el faro del turismo en Sudamérica. Conocé todos los detalles en la nota.
Si bien el verano está a la vuelta de la esquina, las altas temperaturas ya empiezan a jugar un papel predominante en gran parte del territorio sudamericano. Por este motivo, los viajeros empiezan a organizar sus vacaciones con un solo objetivo: disfrutar sin sufrir el calor.
En este contexto, Brasil se presenta como la opción ideal gracias a su amplio abanico de opciones. Además de contar con playas de aguas cristalinas de arena blanca, presenta un ambiente festivo y cálido. Entre sus alternativas más destacadas, Arraial do Cabo y la Península de Maraú se posicionan como el faro del turismo para el próximo verano.
Qué se puede hacer en Arraial do Cabo
En Arraial do Cabo se puede disfrutar de playas de aguas cristalinas y arena suave, ideales para nadar, tomar sol o practicar snorkel y buceo entre su rica fauna marina.
También es posible recorrer lagunas, dunas y senderos en el bosque atlántico, pasear por el pintoresco pueblo pesquero, explorar miradores naturales o hacer excursiones en barco para conocer sus islas cercanas y la famosa Isla do Farol.
Qué se puede hacer en la Península de Maraú
Por otro lado, en la Península de Maraú se pueden disfrutar caminatas por playas desiertas, nadar en aguas tranquilas o explorar piscinas naturales que se forman entre los arrecifes.
También es ideal para practicar kayak, paddleboard o snorkel, descubrir lagos de agua dulce junto al mar y relajarse en entornos vírgenes, rodeados de naturaleza y serenidad.
Además, los visitantes tienen la posibilidad de recorrer los pueblos cercanos, contemplar las postales únicas que ofrece el amanecer o el atardecer y sumergirse en su exquisita y amplia gastronomía.
