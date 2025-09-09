Uruguay empató 0-0 con Chile y cerró las Eliminatorias en el tercer puesto rumbo al Mundial 2026

El equipo de Marcelo Bielsa acumuló 28 puntos y se quedó con el tercer lugar de la tabla, lo que le permite mirar con optimismo su preparación de cara a Estados Unidos, México y Canadá 2026. En cambio, Chile volvió a quedarse afuera de una Copa del Mundo. Con solo 11 unidades, la Roja terminó en la última posición y sumó una nueva frustración en su camino clasificatorio.