Uruguay empató 0-0 con Chile y cerró las Eliminatorias en el tercer puesto rumbo al Mundial 2026
El equipo de Marcelo Bielsa igualó sin goles en la última fecha y terminó tercero con 28 puntos. Chile quedó último con 11 y fuera de otra Copa del Mundo.
La Selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, empató 0-0 ante Chile en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con este resultado, la Celeste cerró la clasificación en el tercer lugar con 28 puntos, mientras que La Roja finalizó última con apenas 11 unidades y quedó eliminada.
La Celeste ya tenía asegurado su pasaje al Mundial, pero no pudo despedirse con un triunfo. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ambas selecciones igualaron sin goles en un encuentro discreto correspondiente a la jornada 18.
El equipo de Marcelo Bielsa acumuló 28 puntos y se quedó con el tercer lugar de la tabla, lo que le permite mirar con optimismo su preparación de cara a Estados Unidos, México y Canadá 2026. En cambio, Chile volvió a quedarse afuera de una Copa del Mundo. Con solo 11 unidades, la Roja terminó en la última posición y sumó una nueva frustración en su camino clasificatorio.
Probables formaciones del encuentro entre Chile y Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas
- Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.
- Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.
Otro datos del partido
-
Hora: 20.30
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago
TV en vivo: TyC Sports Play
Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)
VAR: Daniel Nobre (Brasil)
