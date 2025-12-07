Vacaciones en Mendoza: el destino que tiene un gran valor histórico, geológico y paisajístico
Entre montañas, quebradas y antiguos caminos mineros, existe un destino poco conocido que sorprende por su historia y sus vistas imponentes.
A pocos kilómetros de los circuitos más concurridos, este antiguo enclave cordillerano combina ruinas centenarias, fauna autóctona y un entorno natural que parece salido de una postal. Sus colores, su silencio y su pasado minero lo volvieron uno de los lugares más llamativos para visitar en cualquier época del año. Además, conserva vestigios arqueológicos y geológicos que muestran la importancia que tuvo la zona desde tiempos prehispánicos.
Qué se puede hacer en Paramillos de Uspallata
Paramillos de Uspallata es un punto tradicional para los amantes de la historia y la exploración. Allí se encuentran las antiguas minas que funcionaron durante siglos y que hoy pueden recorrerse en visitas guiadas. El circuito incluye las ruinas del antiguo complejo minero, miradores naturales y senderos donde es común ver guanacos, zorros, cóndores y choiques cordilleranos.
Uno de los sitios más visitados es el Crucifijo, un lugar cargado de simbolismo que recuerda la historia del Gaucho Cubillos, figura que con el paso del tiempo se transformó en un “santo popular” para los habitantes de la región y para los turistas que se acercan a pedir protección o dejar ofrendas.
Además del recorrido histórico, la zona permite realizar trekking, fotografía paisajística y excursiones hacia puntos panorámicos donde se aprecia la cordillera en todo su esplendor. Muy cerca se puede complementar la visita con el circuito de Villavicencio, el Monumento Canota, el antiguo hotel y la pintoresca villa de Potrerillos, uno de los destinos más buscados de Mendoza.
Dónde queda Paramillos de Uspallata
Paramillos de Uspallata se encuentra en el departamento de Las Heras, en plena precordillera mendocina. Es un área protegida y de gran valor geológico, conocida por sus ruinas, sus formaciones rocosas y su ubicación estratégica dentro de la ruta que antiguamente conectaba distintos puntos de la región.
El paisaje que rodea este enclave incluye montañas rojizas, quebradas profundas y una vista privilegiada hacia el cerro Aconcagua, el Mercedario y el cordón del Plata, que dibujan uno de los horizontes más impactantes de la provincia.
Cómo llegar a Paramillos de Uspallata
Para llegar desde la Ciudad de Mendoza, se debe tomar la Ruta Provincial 52, camino que atraviesa las Termas de Villavicencio y pasa frente al histórico Hotel Villavicencio. Es un recorrido de montaña que ofrece miradores naturales y curvas típicas de la precordillera.
El trayecto continúa hacia el Valle de Uspallata, donde se encuentra el desvío hacia Paramillos. Desde el centro mendocino, el viaje suele demorar alrededor de dos horas, dependiendo del estado del camino y de las paradas para disfrutar del paisaje.
