Vacaciones en Mendoza: el destino que tiene un gran valor histórico, geológico y paisajístico

El paisaje que rodea este enclave incluye montañas rojizas, quebradas profundas y una vista privilegiada hacia el cerro Aconcagua, el Mercedario y el cordón del Plata, que dibujan uno de los horizontes más impactantes de la provincia.

Cómo llegar a Paramillos de Uspallata

Para llegar desde la Ciudad de Mendoza, se debe tomar la Ruta Provincial 52, camino que atraviesa las Termas de Villavicencio y pasa frente al histórico Hotel Villavicencio. Es un recorrido de montaña que ofrece miradores naturales y curvas típicas de la precordillera.

El trayecto continúa hacia el Valle de Uspallata, donde se encuentra el desvío hacia Paramillos. Desde el centro mendocino, el viaje suele demorar alrededor de dos horas, dependiendo del estado del camino y de las paradas para disfrutar del paisaje.