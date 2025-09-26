Vacaciones en Mendoza: el pueblo oculto entre viñedos y montañas que enamora con sus paisajes

Quienes disfrutan del aire libre encuentran aquí un paraíso: la Reserva Natural Manzano Histórico ofrece senderos para trekking y espacios para la observación de aves, mientras que el Cristo de la Hermandad, una escultura monumental de 23 metros, se erige como ícono de la región.

Además, hay alternativas de turismo aventura como cabalgatas y caminatas de montaña, que permiten descubrir paisajes inolvidables. Para los interesados en la historia, el Parque Temático Sanmartiniano y el propio Manzano Histórico conectan con episodios clave de la independencia argentina.

image

Dónde queda Los Chacayes

Este pintoresco pueblo está ubicado en el corazón del Valle de Uco, a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza. Se encuentra a una altitud de entre 900 y 1300 metros sobre el nivel del mar, rodeado de formaciones rocosas, vegetación autóctona y viñedos que parecen extenderse hasta el horizonte.

Su ubicación privilegiada ofrece una mezcla de aislamiento y accesibilidad: un entorno tranquilo y natural, pero con servicios de primer nivel gracias a la presencia de bodegas y prestadores turísticos.

Cómo llegar a Los Chacayes

El acceso es sencillo desde la capital provincial. En auto, el viaje dura alrededor de dos horas: primero por la Ruta Nacional 40 hacia el sur y luego por la Ruta Provincial 94, que conecta con el Valle de Uco.

Los caminos, en buen estado, permiten disfrutar de vistas panorámicas de la cordillera durante el recorrido. Además, su cercanía con otros destinos turísticos de Mendoza posibilita combinar la visita con centros de esquí, más bodegas y circuitos de montaña.