Variedad de ñoquis para el 29: dónde comer los más ricos en Buenos Aires

Instagram: @laboqueriapalermo

WINO

WINO - ñoquis de boniato gratinados con cordero

Wino abrió en julio en Palermo y ya da que hablar. Es un espacio que pone al vino en el centro de la experiencia, con más de 100 etiquetas seleccionadas de distintas regiones —incluidas añadas especiales de 1975 a 2024— y más de 15 opciones para probar por copa. Cada semana suma un Flight de 4 copas a $15 000, pensado para descubrir estilos y orígenes. Además, todos los vinos se ofrecen a precio de vinoteca y se pueden llevar en formato take away. La cocina acompaña con una carta breve pero precisa, que combina platitos para picar y principales muy bien logrados. Entre los favoritos aparecen los gnocchi de boniato con cordero braseado durante cinco horas y gratinados con parmesano flambeado, un hit de la casa. El lugar completa la visita con un diseño moderno y colorido, murales que celebran la cultura vitivinícola y una cava reservada para reuniones privadas.

Dirección: Thames 1347, Palermo.

Instagram: @wino.restowine

LA VICENTE LÓPEZ

LA VICENTE LOPEZ_3716

El restaurante La Vicente López cuenta con una trayectoria de 24 años, antecedido por una tradición panadera iniciada en 1905. Con recetas artesanales y opciones para disfrutar a lo largo del día, dentro de su carta se encuentran los ñoquis caseros de papa, que se preparan a diario en su cocina. Su elaboración combina papa, harina, huevo, queso parmesano, sal y pimienta. También llevan sémola, pero en poca cantidad, para mantener la textura adecuada. En la propuesta de la casa se sirven gratinados con crema de espinacas, aunque pueden pedirse con cualquier salsa a elección. Este plato se convierte en una alternativa ideal para la costumbre del 29 o en cualquier otra ocasión. La Vicente López es el espacio indicado para compartir sabores tradicionales, en un espacio que invita al encuentro.

Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

Instagram: @lavicentelopezrestaurant

GRANERO

GRANERO_noquis

Ubicado en Rincón de Milberg, Granero, combina cocina casera, carnes premium y un ambiente sustentable. Su carta despliega preparaciones artesanales como los ñoquis de sémola romanos. Esta versión de este plato tradicional lleva sémola de grano duro, leche y manteca, pimienta y nuez moscada. Se amasa con movimientos suaves y se le agrega queso parmesano rallado y huevos batidos, lo que da como resultado una masa de textura tierna. Salen acompañados de crema, espinaca y hongos salteados. Una propuesta pensada para disfrutar la tradición de cada 29 en este espacio que ofrece conectar con lo natural a través de su ambiente y sus sabores.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

Instagram: @granero_milberg

VIEJO PATRÓN

Viejo Patrón - Gnocchis de cabutia

En Liniers, Viejo Patrón suma a su reconocida propuesta de carnes de pastura y achuras de primer nivel un guiño a la tradición del 29 con una alternativa que conquista a primera vista: los ñoquis de zapallo, servidos dentro de una cabutia. Esta original presentación convierte un clásico en una experiencia distinta, ideal para disfrutar en cualquier momento. Elaborados con queso parmesano rallado, los comensales pueden elegir entre salsas pomodoro, bolognesa, crema, rosa o champiñones para acompañarlos. Además, este plato integra el menú ejecutivo del restaurante liderado por el sommelier de carnes Julio Gagliano, que incluye bebida sin alcohol y un cierre dulce con café o postre a elección, entre flan de vainilla o helado.

Dirección: Av. Larrazábal 502, esq. Patrón, Liniers.

Instagram: @viejopatronrestogrill

COSI MI PIACE

COSI MI PIACE - ÑOQUIS DE ESPICANAS GRATINACOS (1)

La especialidad en Cosi Mi Piace son las pizzas romanas de masa finita y crocante, y las pastas caseras, entre las cuales los gnocchi ocupan un lugar de honor. Este clásico infaltable puede pedirse en dos versiones: de patate, elaborados con papa casera y gratinados, salteados con oliva; o de espinaca, hechos con verdura fresca, también salteados con oliva. La propuesta se completa con diez salsas distintas para combinar a gusto, desde la simpleza aromática de la Pomodoro (tomates cherry, oliva extra virgen y albahaca fresca), ideal para maridar con un tinto de su destacada selección de vinos, hasta opciones más intensas como el pesto genovés, con nueces y parmesano, o el trapanese, una variante siciliana que suma tomates frescos, almendras tostadas y pecorino), ambas recomendadas para acompañar con un blanco fresco.

Dirección: El Salvador 4618, Palermo Soho.

Instagram: @cosimipiaceok

TERO

Tero - ñoquis (1)

Ubicado a pocos minutos de Nordelta, Tero se presenta como una propuesta gastronómica que combina la cocina fusión con un ambiente moderno y rodeado de naturaleza, ideal para cenas íntimas o celebraciones especiales. Dentro de su variada carta, destacan los ñoquis de espinaca, elaborados con una mezcla de leche, harina, huevos y manteca, a la que se añade espinaca fresca para realzar el sabor. La receta se completa con panceta crocante y una mezcla de quesos (azul, parmesano y ruggiero), integrados en una suave salsa blanca que potencia la cremosidad del plato. Además, Tero ofrece una amplia selección de bebidas que incluye vinos cuidadosamente escogidos, cervezas, cócteles clásicos, aguas saborizadas y refrescantes limonadas.

Dirección: Av. Agustín M. García 9501, Tigre.

Instagram: @tero.resto.eventos

CARMEN

Carmen - Pastificio - Ñoquis

Cada 29, Carmen se suma a la costumbre que atraviesa generaciones con un plato que es pura memoria y sabor casero: los ñoquis de papa y sémola, preparados con la receta clásica de la abuela. Esta especialidad de la carta se convierte en protagonista en una fecha que invita a celebrar la tradición, con todo el espíritu cálido y familiar que caracteriza a la casa. Este 29 de agosto, además, habrá una propuesta fuera de carta que suma un diferencial único: ñoquis con vacío, una combinación que realza la impronta de la cocina de Carmen. La recomendación de la casa es acompañarlos con Passata de morrones ahumados, que armoniza con el sabor del vacío, aunque también podrá optarse por cualquiera de las salsas de la carta: desde un delicado beurre blanc hasta un intenso cacio e pepe, pasando por la cremosa carbonara, la fresca salsa rosa, la passata de tomates orgánicos o un aromático pesto. Cada opción resalta de manera distinta la textura esponjosa de los ñoquis, ofreciendo una experiencia versátil y siempre reconfortante. Para potenciar el ritual, Carmen sugiere maridar con vinos de Tilia Orgánico: un Malbec, ideal para quienes buscan un tinto con notas de frutos rojos, taninos suaves y un final persistente que equilibra la cremosidad de las salsas; o un Chenin, fresco y vibrante, con aromas florales y cítricos que armonizan a la perfección con preparaciones más ligeras como la passata de tomates o el pesto. En Carmen, cada 29 se celebra a la mesa: entre pastas con impronta propia, ambiente hogareño y la calidez de un ritual que se mantiene vivo a través del tiempo.

Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

Instagram: @carmen.pasta

ORNO

ORNO - Gnudis de ricota con crema de hongos y hongos tostados (3)

La tradición de los ñoquis del 29 se vive de una manera distinta en ORNO, la cantina ítalo-porteña de Palermo que celebra la mesa compartida con un toque contemporáneo. Para la ocasión, la cocina liderada por Juan Orsini propone dos versiones que combinan recetas clásicas con impronta moderna: los ñoquis de queso, ricota y semolín —que aporta una textura más firme— servidos con crema de limón, brócoli tostado y pangratatto, y los ñoquis de ricota con hongos salteados y queso rallado, una opción más intensa y reconfortante. Como guiño a la costumbre de poner un billete debajo del plato para atraer prosperidad, ORNO suma una acción especial: el viernes 29, quienes se animen a la tradición, podrán encontrar un voucher de $10 000 para usar en una próxima visita (no acumulable). Para maridar, la casa recomienda una copa de Tilia Orgánico Chenin, cuya frescura y acidez resaltan los sabores de ambas propuestas. Con mesas y opción para compartir y una impronta descontracturada, ORNO transforma cada 29 en una celebración gastronómica lúdica y festiva, donde lo clásico y lo contemporáneo se encuentran en el mismo plato.

Dirección: Guatemala 4701, Palermo.

Instagram: @orno.pizzeria.cantina