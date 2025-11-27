VTV: los conductores que estarán exentos de realizar la verificación en diciembre

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios.

Discapacitados titulares de vehículos.

Discapacitados no titulares del vehículo (padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes).

Según el sitio del organismo, para pedir la exención del pago de la Verificación Técnica Vehicular hay que ingresar a la web del Gobierno de la Ciudad. Allí, deberán cargar los datos del vehículo y a la persona de contacto.

Luego, tendrán que elegir el motivo por el que están solicitando el beneficio de pago. Posteriormente, les pedirán que envíen la documentación que respalde la situación y esperar el resultado de la solicitud.

También tenés la opción de enviar la documentación en formato digital (escaneada), especificando el CUIT/CUIL, la fecha de nacimiento del titular del vehículo, el mes y año de patentamiento y el kilometraje actual del rodado al correo: [email protected] (mailto:[email protected]).