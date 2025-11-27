Descubrí Chile en 2026: el pueblo lleno de montañas, glaciares, fiordos y una gran biodiversidad marina

Dónde queda Puerto Cisnes

Puerto Cisnes se ubica en el norte de la Región de Aysén, en plena Patagonia chilena. Está asentado junto al canal Puyuhuapi, rodeado de montañas, fiordos y una vegetación densa que le da un encanto único y natural.

Cómo llegar a Puerto Cisnes

La forma más práctica de arribar a este sitio es tomando un vuelo desde Santiago hacia el aeropuerto de Balmaceda. Una vez allí, se debe emprender el viaje por la Carretera Austral durante unas tres horas entre montañas, bosques y fiordos.