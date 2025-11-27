Descubrí Chile en 2026: el pueblo lleno de montañas, glaciares, fiordos y una gran biodiversidad marina
Ideal para quienes desean alejarse de las grandes ciudades, este destino está ubicado en la Región de Aysén. Los detalles en la nota.
Chile se convirtió, en los últimos años, en un sitio perfecto para quienes buscan naturaleza y serenidad. Entre sus rincones más encantadores aparece Puerto Cisnes, un pequeño pueblo patagónico que combina tranquilidad y paisajes atrapantes. Rodeado por montañas, mar y bosques verdes, este destino ofrece una atmósfera cálida y familiar, perfecta para descansar.
Ubicado en la Región de Aysén, cuenta con un amplio abanico de actividades cautivadoras. Algunas de las más elegidas son las caminatas por senderos y las navegaciones en embarcaciones que permiten observar la vida marina. Además, para llegar, se debe tomar la Carretera Austral.
Qué se puede hacer en Puerto Cisnes
Quienes llegan al pueblo pueden recorrer sus ríos y costas, perfectos para observar el paisaje y la vida silvestre que lo rodea. Una opción muy seleccionada es aventurarse hacia el Parque Nacional Queulat, un territorio de montañas cubiertas de vegetación, ventisqueros imponentes y senderos únicos en otro rincón sudamericano.
Sin embargo, el lugar ofrece travesías en kayak o las navegaciones hacia la Isla Magdalena, que permiten disfrutar de un entorno marino intacto, ideal para contemplar aves, lobos marinos y la inmensidad del fiordo.
Para quienes prefieren las alturas, el ascenso al cerro Leucotón regala una de las mejores vistas de la zona, con una postal panorámica que muestra a la perfección la esencia patagónica.
Dónde queda Puerto Cisnes
Puerto Cisnes se ubica en el norte de la Región de Aysén, en plena Patagonia chilena. Está asentado junto al canal Puyuhuapi, rodeado de montañas, fiordos y una vegetación densa que le da un encanto único y natural.
Cómo llegar a Puerto Cisnes
La forma más práctica de arribar a este sitio es tomando un vuelo desde Santiago hacia el aeropuerto de Balmaceda. Una vez allí, se debe emprender el viaje por la Carretera Austral durante unas tres horas entre montañas, bosques y fiordos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario