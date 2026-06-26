Lionel Scaloni confirmó si Lionel Messi será titular o suplente ante Jordania
El entrenador de la Selección Argentina respondió a la pregunta de Enrique Macaya Márquez sobre si el 10 irá de arranque o estará en el banco de suplentes.
Con el pasaporte a los 16avos de final en el bolsillo y el primer puesto de la zona matemáticamente asegurado, el entrenador Lionel Scaloni habló este viernes en conferencia de prensa y confirmó la noticia que flotaba en el ambiente: Lionel Messi no irá desde el arranque frente a Jordania.
La Selección Argentina se prepara para afrontar su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con absoluta serenidad, de acuerdo con las declaraciones del entrenador.
Fiel a su libreto de no dar ventajas ni anticipar la formación completa, el oriundo de Pujato dejó en claro que la comodidad en la tabla de posiciones le permitirá dosificar las cargas físicas del plantel y darle rodaje a aquellos futbolistas que vienen pidiendo pista en los entrenamientos.
El anuncio de Lionel Scaloni sobre Lionel Messi y el mimo a una leyenda del periodismo
El momento más destacado de la rueda de prensa ocurrió cuando llegó el turno de la pregunta de Enrique Macaya Márquez, el emblemático cronista argentino que se encuentra cubriendo su Copa del Mundo número 18. Al responderle sobre la situación de la "Pulga", Scaloni combinó la confirmación táctica con una enorme muestra de respeto.
"Leo (Messi) va a ser suplente mañana, para arrancar después. El equipo lo diremos mañana. Muchas gracias por preguntar, Enrique, y disfrute del Mundial", lanzó el DT con una sonrisa, ratificando que el capitán esperará su oportunidad en el banco de relevos para ingresar en el complemento.
Respecto a la masiva rotación de nombres que pondrá en cancha en el Dallas Stadium, el técnico desestimó que se trate de un partido menor o de un simple "banco de pruebas", dándole el valor que corresponde a todo el grupo: “Los que van a jugar mañana, merecen jugar”.
A pesar de que Jordania llega al cruce como el rival más débil de la zona, Scaloni evitó cualquier tipo de relajación y analizó la complejidad táctica que plantea el torneo norteamericano.
“Siempre hay que tomar recaudos de lo que tiene el rival. En este Mundial se está viendo que hay selecciones que juegan de distintas maneras y varias dan resultado”, indicó el director técnico de Pujato.
La intención del cuerpo técnico es que las principales figuras lleguen al 100% de sus capacidades al primer duelo de "vida o muerte" por los 16avos de final, programado para el próximo viernes 3 de julio en Miami.
Sin presiones por el resultado y con la tranquilidad de tener los deberes hechos, la Scaloneta saldrá a la cancha antes de la medianoche argentina para cumplir con el calendario, cuidar a su rey y aceitar las piezas de un recambio que quiere demostrar que está a la altura de las circunstancias.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario