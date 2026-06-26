Lionel Scaloni confirmó si Lionel Messi será titular o suplente ante Jordania

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070644070066659489&partner=&hide_thread=false Scaloni respondió a la pregunta del histórico Enrique Macaya Márquez



¿Messi titular o suplente ante Jordania?pic.twitter.com/aT7T8gNRSG — minutouno (@minutounocom) June 26, 2026

Respecto a la masiva rotación de nombres que pondrá en cancha en el Dallas Stadium, el técnico desestimó que se trate de un partido menor o de un simple "banco de pruebas", dándole el valor que corresponde a todo el grupo: “Los que van a jugar mañana, merecen jugar”.

A pesar de que Jordania llega al cruce como el rival más débil de la zona, Scaloni evitó cualquier tipo de relajación y analizó la complejidad táctica que plantea el torneo norteamericano.

“Siempre hay que tomar recaudos de lo que tiene el rival. En este Mundial se está viendo que hay selecciones que juegan de distintas maneras y varias dan resultado”, indicó el director técnico de Pujato.

La intención del cuerpo técnico es que las principales figuras lleguen al 100% de sus capacidades al primer duelo de "vida o muerte" por los 16avos de final, programado para el próximo viernes 3 de julio en Miami.

Sin presiones por el resultado y con la tranquilidad de tener los deberes hechos, la Scaloneta saldrá a la cancha antes de la medianoche argentina para cumplir con el calendario, cuidar a su rey y aceitar las piezas de un recambio que quiere demostrar que está a la altura de las circunstancias.