¿Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina que podrían reaparecer frente a Jordania?
Con la clasificación asegurada y el liderazgo ya garantizado, el entrenador Lionel Scaloni aprovechará el último compromiso de la primera ronda para administrar cargas.
La Selección Argentina afrontará el próximo sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con un escenario muy favorable. Después de las victorias obtenidas en las dos primeras jornadas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró el primer puesto del Grupo J y sabe que disputará los dieciseisavos de final frente a uno de los clasificados provenientes de la Zona H.
Con ese panorama resuelto, el cuerpo técnico tiene previsto realizar una importante rotación frente a Jordania para preservar a varias figuras y, al mismo tiempo, permitir que otros integrantes del plantel sumen ritmo de competencia.
Lionel Scaloni prepara una rotación en la Selección Argentina para jugar con Jordania
Uno de los cambios confirmados estará en la defensa. Cristian "Cuti" Romero no será arriesgado luego del golpe sufrido en la rodilla derecha durante el encuentro ante Austria. Aunque las primeras sensaciones son positivas y no existiría una lesión de gravedad, la intención del cuerpo técnico es evitar cualquier riesgo innecesario pensando en los cruces eliminatorios. En su lugar ingresaría Nicolás Otamendi, quien tendría así la oportunidad de volver a integrar la formación titular.
La última línea también presentaría otras modificaciones importantes. Gonzalo Montiel volvería a ocupar el lateral derecho tras dejar atrás una sobrecarga física, mientras que Nicolás Tagliafico regresaría al equipo después de recuperarse completamente del desgarro que sufrió en el sóleo izquierdo. La idea es que ambos futbolistas recuperen sensaciones competitivas, aunque sin exigirlos durante los noventa minutos. Además, Marcos Senesi aparece como una de las alternativas para ocupar un lugar en la zaga central.
Otra de las incógnitas pasa por el arco. Emiliano "Dibu" Martínez se encuentra en buenas condiciones pese a la fractura en el dedo anular de su mano derecha que arrastra desde hace algunas semanas. Sin embargo, la tranquilidad que brinda la clasificación podría llevar a Scaloni a otorgarle descanso. En caso de que eso suceda, Gerónimo Rulli corre con ventaja para ocupar la portería por delante de Juan Musso.
La mitad de la cancha también sufrirá varias modificaciones. Leandro Paredes tiene grandes posibilidades de regresar desde el inicio luego de haber dejado atrás la distensión muscular que complicó su preparación para el torneo. El mediocampista necesita acumular minutos para llegar en plenitud a las instancias decisivas y por eso aparece como uno de los candidatos a integrar el once titular.
A su lado podrían estar Exequiel Palacios, quien dejó buenas sensaciones en los amistosos previos al Mundial, además de Giuliano Simeone y Valentín Barco. Nicolás González también cuenta con opciones luego de sus buenos ingresos en los encuentros anteriores.
En ofensiva se esperan novedades importantes. Nicolás Paz tendría una participación destacada, ya sea como titular o ingresando durante el segundo tiempo. La duda principal radica en si Lionel Messi comenzará el partido desde el arranque o si será preservado pensando en la próxima ronda. También se perfila Julián Álvarez para ocupar el lugar de Lautaro Martínez, mientras que José López podría sumar minutos en el complemento.
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