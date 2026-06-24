¿Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina que podrían reaparecer frente a Jordania?

Otra de las incógnitas pasa por el arco. Emiliano "Dibu" Martínez se encuentra en buenas condiciones pese a la fractura en el dedo anular de su mano derecha que arrastra desde hace algunas semanas. Sin embargo, la tranquilidad que brinda la clasificación podría llevar a Scaloni a otorgarle descanso. En caso de que eso suceda, Gerónimo Rulli corre con ventaja para ocupar la portería por delante de Juan Musso.

simeone flaco lopez

La mitad de la cancha también sufrirá varias modificaciones. Leandro Paredes tiene grandes posibilidades de regresar desde el inicio luego de haber dejado atrás la distensión muscular que complicó su preparación para el torneo. El mediocampista necesita acumular minutos para llegar en plenitud a las instancias decisivas y por eso aparece como uno de los candidatos a integrar el once titular.

A su lado podrían estar Exequiel Palacios, quien dejó buenas sensaciones en los amistosos previos al Mundial, además de Giuliano Simeone y Valentín Barco. Nicolás González también cuenta con opciones luego de sus buenos ingresos en los encuentros anteriores.

En ofensiva se esperan novedades importantes. Nicolás Paz tendría una participación destacada, ya sea como titular o ingresando durante el segundo tiempo. La duda principal radica en si Lionel Messi comenzará el partido desde el arranque o si será preservado pensando en la próxima ronda. También se perfila Julián Álvarez para ocupar el lugar de Lautaro Martínez, mientras que José López podría sumar minutos en el complemento.