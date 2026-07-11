Lionel Scaloni, contundente sobre los penales de Lionel Messi en el Mundial 2026: "Ni se me ocurre..."
Lionel Scaloni respaldó a Lionel Messi tras los penales errados en el Mundial 2026 y dejó en claro quién tomará la decisión en los próximos partidos.
Lionel Messi y el delantero francés Kylian Mbappé comparten actualmente el primer lugar en la tabla de goleadores del Mundial 2026, acumulando ocho tantos cada uno. Sin embargo, la cuota goleadora del astro argentino podría ser aún mayor de no haber fallado dos penales a lo largo de este torneo con la camiseta albiceleste.
El récord histórico y la inquebrantable confianza del DT en Lionel Messi
El capitán del seleccionado nacional no logró convertir desde los doce pasos en dos instancias del certamen:
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El primer tiro errado ocurrió ante Austria durante la fase de grupos, cuando el marcador se encontraba igualado 0-0.
El segundo fallo fue frente a Egipto en la instancia de octavos de final, en un momento donde el equipo perdía por 1-0.
Si bien Messi logró anotar goles en ambos compromisos para redimirse, estos fallos lo convirtieron estadísticamente en el futbolista con más penales errados en toda la historia de los mundiales.
Ante esta inusual coyuntura, el entrenador Lionel Scaloni fue consultado en conferencia de prensa sobre si el rosarino continuará siendo el encargado principal de ejecutar las penas máximas de aquí en adelante. Fiel a su estilo protector con el plantel, el director técnico fue contundente y reafirmó la total autonomía de su figura dentro del campo de juego.
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"Primero, ni se me ocurre ir a decirle que no", comenzó explicando el estratega en la antesala del duelo de cuartos de final frente a Suecia.
Para cerrar el tema y despejar cualquier tipo de duda sobre el liderazgo del equipo, Scaloni garantizó que la decisión de patear o ceder el balón recaerá exclusivamente en el "10": "Que haga lo que quiera. Nosotros tenemos gente que pueda patear, claro, pero va a patear él si quiere y si no, él sabrá. Que haga lo que quiera dentro de la cancha".
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