Luis Caputo avaló la Resolución 41/2026 y un colectivo que hace 40 kilómetros del AMBA vuelve con seis ramales

La reconocida Línea 148 oficializó su traspaso a la empresa La Central de Vicente López S.A.C. mediante la Resolución 41/2026. Esta medida, impulsada por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo, busca garantizar la conectividad de miles de pasajeros diarios en la zona sur del AMBA.