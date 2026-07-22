Luis Caputo detalló las modificaciones al nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal: "Sin penalidades"

El punto de la recaudación es particularmente notable considerando que en junio se registró un déficit fiscal por primera vez en lo que va del año, aunque Caputo lo atribuyó al corrimiento del vencimiento de Ganancias de personas humanas: la nueva fecha es en julio.

Pero, volviendo al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, el titular del Palacio de Hacienda explicó que la decisión de impulsar una nueva ley surgió luego de recibir observaciones de asesores tributarios sobre distintos aspectos de la normativa aprobada anteriormente.

"Armamos una mesa de trabajo con tributaristas con el objetivo de aclarar algunos temas que hacen a que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos de que, independientemente de quién sea el gobierno de turno, van a estar cubiertos ante estas situaciones", sostuvo, antes de citar al déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación, las restricciones cambiarias y la elevada presión tributaria como motivos de los ahorros en billetes.

Caputo reconoció que hoy en día los depósitos en dólares del sistema financiero están en un nivel récord cercano a los 40.000 millones de dólares, pero existe una cantidad superior a cuatro veces ese monto en ahorros conservados fuera del circuito bancario.

La palabra de Luis Caputo sobre "los dólares bajo el colchón"

"Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Un dólar de hoy no compra lo mismo que un dólar de hace 20 años", expresó.

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reportó a través de su Oficina de Estadísticas Laborales que el Índice de Precios al Consumidor bajó un 0,4% en junio de 2026 y lleva acumulada una suba total de 3,5% interanual.

Mientras tanto, en Buenos Aires, Luis Caputo destacó que la incorporación de esos ahorros al sistema contribuirá al crecimiento económico y a una mayor formalización de la actividad.

"A nivel de país tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón, porque necesitamos crecer como país, necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más. ¿Cómo vamos a recaudar más? De dos maneras: formalizando la economía y creciendo", sintetizó.