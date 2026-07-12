Mundial 2026: la predicción de la inteligencia artificial sobre las dos selecciones que llegarán a la final
La inteligencia artificial analizó los posibles cruces del Mundial 2026 y cuatro modelos coincidieron en una final probable tras estudiar el cuadro del torneo.
Cinco herramientas de inteligencia artificial analizaron los posibles cruces decisivos del Mundial 2026 y proyectaron quiénes podrían llegar a la gran final según el cuadro del torneo y el rendimiento de las selecciones. Aunque hubo algunas diferencias entre los modelos, Argentina apareció en todas las predicciones y Francia fue la otra gran candidata.
Según el análisis, la final más probable del Mundial 2026 sería un duelo entre ambas selecciones, con España como una alternativa capaz de modificar el pronóstico.
La predicción que más se repitió entre las IA
Las principales herramientas de inteligencia artificial coincidieron al analizar los posibles caminos del Mundial 2026 y señalaron a Argentina y Francia como los equipos con mayores posibilidades de alcanzar la definición.
- ChatGPT planteó una final entre ambas selecciones, ubicando a Francia como el conjunto con más fortaleza en la parte superior del cuadro y a la Selección argentina como el principal candidato del sector inferior.
- En la misma línea, Claude destacó que Francia cuenta con una base competitiva muy sólida en su zona, mientras que Argentina tendría un recorrido favorable si logra superar a Egipto y mantiene su rendimiento durante las instancias eliminatorias.
- Por su parte, Gemini también proyectó un duelo decisivo entre argentinos y franceses. Su análisis resaltó la solidez del equipo europeo y su poder ofensivo, aunque valoró la experiencia, el carácter competitivo y la capacidad de la Argentina para resolver partidos cerrados.
- Copilot mantuvo un pronóstico similar y estimó que la Selección argentina tendría entre un 30% y un 35% de posibilidades de llegar a la final, mientras que Francia se ubicaría entre un 22% y un 28%. Ambos quedaron por encima de otros aspirantes como Inglaterra y España.
La única IA que eligió una final diferente
Perplexity fue la única herramienta de inteligencia artificial que se alejó del pronóstico más repetido y eligió una final diferente para el Mundial 2026. Su proyección ubicó a España vs. Argentina como el posible partido decisivo, al considerar que ambos equipos reúnen talento, organización y experiencia para competir hasta las últimas instancias.
La aparición de España dentro de las predicciones no sorprende, ya que la selección europea mantiene un estilo basado en la posesión, el recambio generacional y un amplio abanico de opciones ofensivas. Además, continúa posicionada entre los principales candidatos al título junto a Francia y la Selección argentina.
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