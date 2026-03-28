Mundial 2026: murió un hombre que cayó de un palco en el estadio en el que se disputará el partido inaugural

La jornada estuvo fuertemente marcada por un estricto operativo de seguridad que cerró el perímetro un kilómetro a la redonda, permitiendo únicamente el paso a personal acreditado y personas con boleto en mano. Las vallas metálicas y los controles exhaustivos generaron un ingreso muy lento, apagando el color, los cánticos y la efervescencia característica de la afición mexicana.

En el interior del estadio, y ante aplausos tímidos desde las tribunas, el directivo del fútbol mexicano Emilio Azcárraga fue el encargado de darle la bienvenida oficial a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.