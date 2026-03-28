Mundial 2026: murió un hombre que cayó de un palco en el estadio en el que se disputará el partido inaugural
Un aficionado murió tras caer desde el segundo nivel de palcos del Estadio Azteca. El accidente enlutó el partido de reapertura de cara al Mundial 2026.
Lo que debía ser una jornada de celebración deportiva terminó en una verdadera tragedia. En la antesala del partido amistoso de reapertura entre las selecciones de México y Portugal, un hombre falleció tras caer al vacío en el Estadio Azteca, el emblemático recinto que albergará el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo 11 de junio.
Cómo fue el accidente en la zona de palcos
De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de sus redes sociales, el trágico desenlace ocurrió horas antes del inicio del encuentro preparatorio.
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La víctima, un aficionado que se encontraba en evidente estado de ebriedad, intentó descender desde el segundo nivel de la zona de palcos hacia el primer piso.
Al realizar la maniobra saltando por la parte externa de la estructura, perdió el control y cayó directamente hasta la planta baja del recinto.
El personal médico de emergencia lo atendió de inmediato en el lugar, pero debido a la gravedad del impacto, el hombre perdió la vida.
Tras confirmarse el deceso, efectivos de la Policía Auxiliar acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que una unidad del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo.
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Un clima frío y estrictas medidas de seguridad
El lamentable suceso empañó por completo la reinauguración del ahora llamado estadio Ciudad de México. El recinto, que cuenta con una capacidad para 90.000 espectadores, estrenaba sus mejoras tecnológicas, palcos renovados y césped híbrido pensando en la cita mundialista de Norteamérica.
La jornada estuvo fuertemente marcada por un estricto operativo de seguridad que cerró el perímetro un kilómetro a la redonda, permitiendo únicamente el paso a personal acreditado y personas con boleto en mano. Las vallas metálicas y los controles exhaustivos generaron un ingreso muy lento, apagando el color, los cánticos y la efervescencia característica de la afición mexicana.
En el interior del estadio, y ante aplausos tímidos desde las tribunas, el directivo del fútbol mexicano Emilio Azcárraga fue el encargado de darle la bienvenida oficial a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
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