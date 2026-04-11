A qué hora es la misa por la paz que presidirá este sábado el papa León XIV en el Vaticano

León XIV fue tajante al dirigirse a los actores que sostienen el poder bélico en la actualidad. Con una firmeza que resonó en cada rincón del Vaticano, el Papa exhortó a un cambio de paradigma en la resolución de disputas internacionales. Su pedido no fue solo diplomático, sino moral: “¡Que quienes empuñan las armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz forjada por la fuerza, sino por el diálogo! ¡No por el deseo de dominar a los demás, sino por el encuentro!”

El Sucesor de Pedro insistió en que la verdadera victoria no se encuentra en el campo de batalla, sino en la capacidad de transformar el interior del ser humano. Según sus palabras, la paz que emana del cristianismo no es un simple cese al fuego técnico: "La paz que Jesús nos da no es una que simplemente silencia las armas, ¡sino una que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros! ¡Convirtámonos a la paz de Cristo! ¡Hagamos oír el clamor de paz que brota del corazón!".

Uno de los puntos más críticos de su alocución fue la advertencia sobre la desensibilización social ante la tragedia ajena. Citando el legado de su antecesor, León XIV lamentó cómo la humanidad ha comenzado a normalizar el horror de la guerra, convirtiéndose en espectadora pasiva del dolor. "Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas", advirtió con gravedad.