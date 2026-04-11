A qué hora es la misa por la paz que presidirá este sábado el papa León XIV en el Vaticano
El acto se realizará el sábado por la tarde en la Basílica de San Pedro y estará abierto a todos los fieles.
«Durante la audiencia general de esta mañana», 8 de abril, el Papa León XIV «renovó a todos los fieles la invitación a unirse a él en un momento de oración por la paz, que se celebrará en la Basílica de San Pedro el sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas». Así lo indica la Oficina de Prensa de la Santa Sede, tras el anuncio realizado por el Pontífice la mañana de Pascua durante su tradicional mensaje Urbi et Orbi.
El momento de oración, continúa el texto, será presidido por el Papa y estará abierto a «la participación de todos los fieles». El renovado llamamiento de esta mañana para unirse a la vigilia de oración se produjo tras la "satisfacción" y la "viva esperanza" expresadas por el Papa ante el anuncio de la tregua de dos semanas en Oriente Medio.
El papa León XIV en Pascuas: "Que callen las armas y cambien los corazones"
El pasado domingo, durante la celebración de las pascuas, el Papa León XIV utilizó el estrado más importante del catolicismo para lanzar una advertencia sin precedentes. El Sumo Pontífice exigió la detención inmediata de todos los conflictos armados que asolan al planeta, demandando una metamorfosis profunda en la mentalidad de los líderes mundiales y de la sociedad civil.
Ataviado con la muceta roja y la estola —obsequio del Patriarca Ecuménico Bartolomé—, el Santo Padre se dirigió a los 50.000 fieles presentes desde el balcón central de la Basílica Vaticana. Su discurso, aunque pronunciado con un tono entero y sereno, tuvo la contundencia del mármol al señalar a quienes han sucumbido a la lógica de la confrontación. En su mensaje Urbi et Orbi, el Pontífice imploró a Dios "que conceda su paz a un mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia".
“Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas. Indiferentes a las consecuencias de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes a las repercusiones económicas y sociales que producen, y que todos sufrimos”, sostuvo.
León XIV fue tajante al dirigirse a los actores que sostienen el poder bélico en la actualidad. Con una firmeza que resonó en cada rincón del Vaticano, el Papa exhortó a un cambio de paradigma en la resolución de disputas internacionales. Su pedido no fue solo diplomático, sino moral: “¡Que quienes empuñan las armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz forjada por la fuerza, sino por el diálogo! ¡No por el deseo de dominar a los demás, sino por el encuentro!”
El Sucesor de Pedro insistió en que la verdadera victoria no se encuentra en el campo de batalla, sino en la capacidad de transformar el interior del ser humano. Según sus palabras, la paz que emana del cristianismo no es un simple cese al fuego técnico: "La paz que Jesús nos da no es una que simplemente silencia las armas, ¡sino una que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros! ¡Convirtámonos a la paz de Cristo! ¡Hagamos oír el clamor de paz que brota del corazón!".
Uno de los puntos más críticos de su alocución fue la advertencia sobre la desensibilización social ante la tragedia ajena. Citando el legado de su antecesor, León XIV lamentó cómo la humanidad ha comenzado a normalizar el horror de la guerra, convirtiéndose en espectadora pasiva del dolor. "Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas", advirtió con gravedad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario