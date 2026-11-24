Quién es Parastoo Ahmadi, la cantante iraní que recibió 74 latigazos este lunes por dar un concierto sin hiyab
La artista había publicado en YouTube un concierto sin velo y con los hombros descubiertos en diciembre de 2024.
Parastoo Ahmadi recibió este lunes 74 latigazos luego de que la Justicia de Irán ejecutara la condena por un concierto publicado en YouTube en diciembre de 2024, en el que aparece con el cabello descubierto y los hombros al aire, en desafío a las restricciones impuestas a las mujeres en ese país.
La sanción también alcanzó a cuatro integrantes de su equipo, quienes recibieron el mismo castigo en la oficina de ejecución de sentencias de la Fiscalía de Qom, según informó el abogado Mostafa Nili al medio iraní Emtedad. Además, incluyó dos años de prohibición para viajar al extranjero y desarrollar actividades artísticas.
Quién es Parastoo Ahmadi
La cantante nació en abril de 1997 en Nowshahr, en la provincia iraní de Mazandarán, y estudió dirección en la Universidad Soore de Teherán. Su trayectoria musical está vinculada tanto con la interpretación de canciones tradicionales de su región como con composiciones relacionadas con las protestas contra las restricciones impuestas por las autoridades iraníes.
Durante el movimiento "Mujer, Vida, Libertad", surgido tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial en 2022, la cantante ya había enfrentado presiones por sus interpretaciones y publicaciones musicales, según informó la organización de derechos humanos Hengaw.
Entre las canciones que interpretó se encuentra "Sobre la sangre de la juventud de la patria", del compositor Aref Qazvini, que evoca a los jóvenes fallecidos a través de imágenes de tulipanes que brotan de su sangre y árboles que se inclinan en señal de duelo. Ahmadi volvió a incluirla en la presentación que posteriormente derivó en su procesamiento judicial.
El concierto que desencadenó la causa judicial
El 11 de diciembre de 2024, la artista publicó en YouTube una actuación grabada en el histórico caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom. Sin espectadores frente al escenario, pero con acceso abierto a través de internet, Ahmadi presentó una serie de canciones acompañada por músicos varones.
"Soy Parastoo, una chica que quiere cantar para la gente que amo", escribió en la descripción del video, donde también defendió el canto como un derecho y presentó la actuación como un "concierto imaginario".
La cantante apareció sin hiyab y con los hombros descubiertos, lo que desafió dos restricciones vigentes en Irán: la obligación de las mujeres de cubrirse el cabello en público y la prohibición de cantar como solistas frente a audiencias masculinas.
Una vez que se difundió el material, las autoridades abrieron una investigación y la artista fue detenida junto con dos músicos, quienes recuperaron la libertad días después, luego de pagar una fianza.
La condena y la ejecución del castigo
En junio de 2026, un tribunal de Qom condenó a la cantante y a integrantes de su equipo por "atentar contra la moral pública", a raíz de la publicación de contenido que las autoridades calificaron como "vulgar e inmoral en el ciberespacio".
La resolución se apoyó en el artículo 638 del Código Penal de Irán, que contempla hasta 74 latigazos para quienes cometan públicamente actos considerados contrarios a la moral pública. La misma normativa establece sanciones para las mujeres que aparezcan en espacios públicos sin utilizar el hiyab.
En tanto, el artículo 640 prevé penas por producir, exhibir o distribuir imágenes y otros materiales considerados contrarios a la moral pública, mientras que el artículo 639 contempla castigos para quienes sean acusados de promover la "inmoralidad o la prostitución".
El 29 de septiembre de 2026, la Justicia rechazó la apelación presentada por Ahmadi y otros siete involucrados, por lo que la condena quedó firme. Abbas Gharabaghi, titular de la sala de apelaciones de Qom, consideró "insuficientes" los argumentos y las pruebas presentadas por la defensa.
Finalmente, este lunes las autoridades ejecutaron la pena de 74 latigazos, una sanción que vuelve a poner en evidencia las restricciones que enfrentan las mujeres artistas en Irán y las consecuencias judiciales de desafiar las normas que regulan sus expresiones públicas.
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