El concierto que desencadenó la causa judicial

El 11 de diciembre de 2024, la artista publicó en YouTube una actuación grabada en el histórico caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom. Sin espectadores frente al escenario, pero con acceso abierto a través de internet, Ahmadi presentó una serie de canciones acompañada por músicos varones.

"Soy Parastoo, una chica que quiere cantar para la gente que amo", escribió en la descripción del video, donde también defendió el canto como un derecho y presentó la actuación como un "concierto imaginario".

La cantante apareció sin hiyab y con los hombros descubiertos, lo que desafió dos restricciones vigentes en Irán: la obligación de las mujeres de cubrirse el cabello en público y la prohibición de cantar como solistas frente a audiencias masculinas.

Una vez que se difundió el material, las autoridades abrieron una investigación y la artista fue detenida junto con dos músicos, quienes recuperaron la libertad días después, luego de pagar una fianza.

La condena y la ejecución del castigo

En junio de 2026, un tribunal de Qom condenó a la cantante y a integrantes de su equipo por "atentar contra la moral pública", a raíz de la publicación de contenido que las autoridades calificaron como "vulgar e inmoral en el ciberespacio".

La resolución se apoyó en el artículo 638 del Código Penal de Irán, que contempla hasta 74 latigazos para quienes cometan públicamente actos considerados contrarios a la moral pública. La misma normativa establece sanciones para las mujeres que aparezcan en espacios públicos sin utilizar el hiyab.

En tanto, el artículo 640 prevé penas por producir, exhibir o distribuir imágenes y otros materiales considerados contrarios a la moral pública, mientras que el artículo 639 contempla castigos para quienes sean acusados de promover la "inmoralidad o la prostitución".

El 29 de septiembre de 2026, la Justicia rechazó la apelación presentada por Ahmadi y otros siete involucrados, por lo que la condena quedó firme. Abbas Gharabaghi, titular de la sala de apelaciones de Qom, consideró "insuficientes" los argumentos y las pruebas presentadas por la defensa.

Finalmente, este lunes las autoridades ejecutaron la pena de 74 latigazos, una sanción que vuelve a poner en evidencia las restricciones que enfrentan las mujeres artistas en Irán y las consecuencias judiciales de desafiar las normas que regulan sus expresiones públicas.