Colombia: gremios y organizaciones llevaron a cabo el primer paro nacional contra Abelardo de la Espriella
Aunque alineado con otros mandatarios de la región, como Javier Milei, el presidente de Colombia no encuentra su base de apoyo el pueblo que lo votó.
Miles de personas adhirieron este jueves al primer paro nacional en Colombia durante el mandato de Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo en agosto de este año. La jornada transcurrió con manifestaciones en la capital de Colombia, Bogotá, así como también en las ciudades más importantes, como Cali, Medellín y Barranquilla, donde se registraron bloqueos en las rutas e incidentes con las fuerzas de seguridad.
El paro nacional fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), varias organizaciones sociales y personajes de la oposición en rechazo a la Ley de Rescate Económico que impulsa el gobierno.
"Esta es una reforma que va a empobrecer definitivamente a muchos sectores vulnerables, incluidas las capas medias y por supuesto a los sectores más pobres de la población", señaló el senador Iván Cepeda a medios como EFE.
Cepeda aclaró que, lejos de tratarse de un "rescate económico" la ley propuesta por el gobierno "trae un conjunto de medidas que descargan la crisis (financiera), que ha generado el propio Gobierno, sobre los hombros de la gran mayoría de los colombianos".
El paro general de este jueves, explicó el Senador, es "en rechazo a la reforma tributaria, pero también en defensa de la democracia y la necesidad de que haya un cambio social".
Las críticas contra el actual Gobierno de Colombia también atañen a las políticas empleo público y servicios sociales.
Abelardo de la Espriella intentó bajar el tono a las críticas esta semana al anunciar que finalmente no se aplicará el IVA a los productos de la canasta familiar, así como tampoco se va a imponer nuevas cargas al sector agropecuario.
"Estamos protestando frente a este Gobierno fascista de Abelardo de la Espriella, porque viola la soberanía, desmonta el estado social de derecho, desmonta el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Es un Gobierno antiderechos", protestó el líder sindical Fabio Arias, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre el primer paro nacional de su gobierno
Durante la jornada el mismísimo Abelardo de la Espriella decidió mostrar en sus redes sociales videos de su paso por Bogotá y Cali, donde dejó dicho que "la protesta pacífica es un derecho constitucional que respeto y garantizo, pero la violencia, el terrorismo urbano y los bloqueos de vías no son un derecho de nadie".
"Cuando bloquearon la vía Panamericana, ordené la intervención inmediata de la Fuerza Pública y en apenas 30 minutos se levantó el bloqueo. Estoy al frente de todo, porque gobernar es ejercer la autoridad, garantizar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los colombianos. ¡No voy a permitir que unos pocos incendien el país!", señaló el mandatario al arremeter contra la oposición.
"Los responsables del desastre que heredamos son los mismos que hoy pretenden generar caos: los que empoderaron a los delincuentes, desangraron al Estado con su corrupción y dejaron la economía y la salud en crisis. Ahora pretenden que mi Gobierno cargue con las consecuencias de lo que ellos mismos destruyeron. ¡No se equivoquen! Yo no llegué a encubrir sus desastres, llegué a resolverlos. Y lo estoy haciendo con autoridad, decisión y sin permitir que los violentos vuelvan a someter a Colombia. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!", cerró.
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