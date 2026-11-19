Las críticas contra el actual Gobierno de Colombia también atañen a las políticas empleo público y servicios sociales.

Abelardo de la Espriella intentó bajar el tono a las críticas esta semana al anunciar que finalmente no se aplicará el IVA a los productos de la canasta familiar, así como tampoco se va a imponer nuevas cargas al sector agropecuario.

"Estamos protestando frente a este Gobierno fascista de Abelardo de la Espriella, porque viola la soberanía, desmonta el estado social de derecho, desmonta el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Es un Gobierno antiderechos", protestó el líder sindical Fabio Arias, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre el primer paro nacional de su gobierno

Durante la jornada el mismísimo Abelardo de la Espriella decidió mostrar en sus redes sociales videos de su paso por Bogotá y Cali, donde dejó dicho que "la protesta pacífica es un derecho constitucional que respeto y garantizo, pero la violencia, el terrorismo urbano y los bloqueos de vías no son un derecho de nadie".

"Cuando bloquearon la vía Panamericana, ordené la intervención inmediata de la Fuerza Pública y en apenas 30 minutos se levantó el bloqueo. Estoy al frente de todo, porque gobernar es ejercer la autoridad, garantizar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los colombianos. ¡No voy a permitir que unos pocos incendien el país!", señaló el mandatario al arremeter contra la oposición.

"Los responsables del desastre que heredamos son los mismos que hoy pretenden generar caos: los que empoderaron a los delincuentes, desangraron al Estado con su corrupción y dejaron la economía y la salud en crisis. Ahora pretenden que mi Gobierno cargue con las consecuencias de lo que ellos mismos destruyeron. ¡No se equivoquen! Yo no llegué a encubrir sus desastres, llegué a resolverlos. Y lo estoy haciendo con autoridad, decisión y sin permitir que los violentos vuelvan a someter a Colombia. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!", cerró.