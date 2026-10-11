Accidente fatal en Chile: un micro con 46 pasajeros cayó por un cerro y dejó una víctima fatal
El colectivo trasladaba a integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile y cayó desde unos 15 metros de altura en Valparaíso.
Un micro que trasladaba a integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile cayó desde unos 15 metros de altura sobre el estacionamiento de un edificio en Valparaíso, el saldo del accidente fue de una persona muerta y al menos 13 heridos.
El hecho ocurrió en la zona de Diego Portales, en el cerro Barón, cuando el vehículo trasladaba a los músicos tras una presentación en la Universidad Técnica Federico Santa María. Por causas que aún se investigan, el micro se desbarrancó y terminó en el estacionamiento del Condominio Esperanza, donde aplastó uno de los autos que se encontraban en el lugar.
Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran el momento en que el vehículo cae al vacío y termina sobre el predio de estacionamiento. La secuencia refleja la violencia del impacto, aunque por el momento no permite establecer qué provocó el accidente.
Una víctima fatal y 13 heridos
Personal de emergencia trabajó en el lugar para asistir a los pasajeros y llevar adelante las tareas de rescate. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile informó que el accidente dejó una persona fallecida y 13 heridos, cuatro de ellos de gravedad.
La víctima fatal fue identificada como Penélope Knuth, integrante de la Orquesta de Cámara de Chile, donde se desempeñaba como primera viola y acumulaba más de tres décadas de trayectoria.
Tras conocerse la tragedia, el presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó sus condolencias y señaló que distintas áreas del Gobierno se encontraban trabajando para asistir a los afectados.
Investigan las causas del accidente
Las circunstancias que derivaron en el desbarrancamiento continúan bajo investigación, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, describió el sector donde ocurrió el hecho como una vía angosta y con una pronunciada pendiente, y señaló que el micro cayó sobre vehículos que estaban estacionados.
Por otro lado, una integrante de la orquesta cuestionó las condiciones de la unidad y contó que los pasajeros acababan de salir del predio donde se había realizado el concierto, por lo que muchos todavía no habían llegado a colocarse el cinturón de seguridad. También aseguró que algunos asientos se desprendieron durante el impacto.
Esos testimonios forman parte de los elementos que analizan los investigadores, aunque hasta el momento no se determinó de manera oficial qué provocó el accidente.
En tanto, la Justicia de Chile extendió por 72 horas la detención del chofer del micro mientras la Fiscalía reúne pruebas para avanzar con la investigación. La decisión fue tomada durante la audiencia de control de detención realizada este domingo.
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