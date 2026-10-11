Accidente fatal en Chile: un micro con 46 pasajeros cayó por un cerro y dejó una víctima fatal

Tras conocerse la tragedia, el presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó sus condolencias y señaló que distintas áreas del Gobierno se encontraban trabajando para asistir a los afectados.

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Investigan las causas del accidente

Las circunstancias que derivaron en el desbarrancamiento continúan bajo investigación, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, describió el sector donde ocurrió el hecho como una vía angosta y con una pronunciada pendiente, y señaló que el micro cayó sobre vehículos que estaban estacionados.

Por otro lado, una integrante de la orquesta cuestionó las condiciones de la unidad y contó que los pasajeros acababan de salir del predio donde se había realizado el concierto, por lo que muchos todavía no habían llegado a colocarse el cinturón de seguridad. También aseguró que algunos asientos se desprendieron durante el impacto.

Esos testimonios forman parte de los elementos que analizan los investigadores, aunque hasta el momento no se determinó de manera oficial qué provocó el accidente.

En tanto, la Justicia de Chile extendió por 72 horas la detención del chofer del micro mientras la Fiscalía reúne pruebas para avanzar con la investigación. La decisión fue tomada durante la audiencia de control de detención realizada este domingo.