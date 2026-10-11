Aluvión en Santiago de Chile: casas arrasadas, vecinos sin luz y la angustia por reconstruir sus vidas

Según el balance difundido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) el sábado 10 de octubre, la emergencia dejó 384 personas damnificadas, 1.000 evacuadas y seis lesionadas. Además, se registraron 56 viviendas destruidas, otras 40 con daños mayores y 1.960 con daños menores.

Ante la magnitud de los daños, el presidente chileno, José Antonio Kast, declaró zona de catástrofe a Las Condes y otras comunas de la Región Metropolitana, con el objetivo de facilitar la respuesta a la emergencia.

Las autoridades señalaron que el aluvión se produjo de manera repentina, luego de intensas precipitaciones concentradas en un período breve.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que no se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) porque no hubo tiempo suficiente para emitir una alerta y ordenar una evacuación preventiva ante la rapidez con la que se desencadenó el fenómeno, lo que generó cuestionamientos sobre los mecanismos de prevención y respuesta ante este tipo de sucesos en las zonas próximas a las quebradas.