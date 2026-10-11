Aluvión en Santiago de Chile: casas arrasadas, vecinos sin luz y la angustia por reconstruir sus vidas
Mientras avanzan las tareas de limpieza, los vecinos denuncian que llevan cuatro días sin electricidad y temen por nuevas lluvias.
El aluvión que golpeó el sector de Las Condes, en el este de Santiago de Chile, dejó viviendas destruidas, calles cubiertas de barro y cientos de personas damnificadas. Mientras los vecinos intentan recuperar sus casas y remover los escombros, persisten los reclamos por la falta de servicios básicos y la incertidumbre ante la posibilidad de nuevas lluvias.
En diálogo con el periodista de C5N Adrián Salonia, vecinos de la zona describieron cómo vivieron el devastador fenómeno y las dificultades que enfrentan desde entonces.
"La compañía de luz es lo más ineficiente que he visto en mi vida, llevamos 4 días sin luz. Y usted comprenderá que las casas modernas son con electricidad: la cocina, el baño, todo", manifestó un vecino.
Al recordar el momento en que la corriente de agua y lodo descendió desde la montaña, el vecino describió la violencia del fenómeno y explicó: "La fuerza del agua venía impresionante. A mí me salvó esta muralla, esta puerta. Nosotros estamos acostumbrados a los terremotos, pero esto no lo había visto nunca".
El impacto del aluvión se extendió por distintos sectores de Las Condes, especialmente en San Carlos de Apoquindo, donde el agua arrastró vehículos, árboles, piedras y escombros, además de ingresar en viviendas y locales comerciales. El fenómeno también afectó el servicio de urgencias de la clínica UC Christus, que debió evacuar pacientes.
Según el balance difundido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) el sábado 10 de octubre, la emergencia dejó 384 personas damnificadas, 1.000 evacuadas y seis lesionadas. Además, se registraron 56 viviendas destruidas, otras 40 con daños mayores y 1.960 con daños menores.
Ante la magnitud de los daños, el presidente chileno, José Antonio Kast, declaró zona de catástrofe a Las Condes y otras comunas de la Región Metropolitana, con el objetivo de facilitar la respuesta a la emergencia.
Las autoridades señalaron que el aluvión se produjo de manera repentina, luego de intensas precipitaciones concentradas en un período breve.
La directora de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que no se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) porque no hubo tiempo suficiente para emitir una alerta y ordenar una evacuación preventiva ante la rapidez con la que se desencadenó el fenómeno, lo que generó cuestionamientos sobre los mecanismos de prevención y respuesta ante este tipo de sucesos en las zonas próximas a las quebradas.
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