Acusan a un deportista sin manos ni piernas de matar a tiros a un hombre
El sujeto le disparó a quien era su copiloto y se detuvo en una zona lateral de la ruta, desde donde fue denunciado por otras dos personas que iba en el vehículo.
Un jugador profesional de cornhole, que además es cuádruple amputado, fue acusado de asesinar a tiros a otra persona que iba en el vehículo que el acusado conducía en Maryland (Estados Unidos).
Según se supo, Dayton James Webber conducía el auto, se detuvo en una zona lateral de la carretera en La Plata, principal localidad del condado de Charles, luego de disparar a la persona que iba en el asiento del copiloto tras una discusión; luego les pidió a los dos pasajeros que iban en el asiento trasero que lo ayudaran a salir del auto, pero estos se negaron y dieron aviso a la policía.
Inmediatamente, el acusado se dio a la fuga todavía con la víctima en el auto y dos horas después un residente de Charlotte Hall, a unos 16 kilómetros de distancia, encontró el cuerpo en un patio, identificándose a la víctima como Bradrick Michael Wells, de 27 años.
Webber, también de 27 años de edad, fue detenido poco después por la policía del condado de Albemarle, en Virginia, y ahora el condado de Charles, donde ocurrió el homicidio, quiere extraditar al hombre para imputarlo por homicidio premeditado, asesinato agravado y otros cargos relacionados.
Esta semana, el imputado renunció a su derecho a una audiencia de extradición, y sería trasladado en los próximos días para afrontar el juicio. “Estoy intentando regresar a Maryland”, dijo Webber.
El imputado, quien sufrió la amputación de sus miembros cuando era apenas un bebé menor de un año, llegó a practicar motocross, lucha libre y fútbol americano antes de convertirse en jugador profesional de cornhole.
El cornhole es un popular juego de precisión en los Estados Unidos, también conocido como "bean bag toss" (lanzamiento de saquitos de arena), en el que los jugadores lanzan bolsas de tela rellenas de maíz hacia una plataforma inclinada con un agujero, buscando puntos al acertar en el agujero (3 puntos) o sobre la tabla (1 punto) y hasta completar 21 puntos para ganar.
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