Acusan a un deportista sin manos ni piernas de matar a tiros a un hombre

El imputado, quien sufrió la amputación de sus miembros cuando era apenas un bebé menor de un año, llegó a practicar motocross, lucha libre y fútbol americano antes de convertirse en jugador profesional de cornhole.

El cornhole es un popular juego de precisión en los Estados Unidos, también conocido como "bean bag toss" (lanzamiento de saquitos de arena), en el que los jugadores lanzan bolsas de tela rellenas de maíz hacia una plataforma inclinada con un agujero, buscando puntos al acertar en el agujero (3 puntos) o sobre la tabla (1 punto) y hasta completar 21 puntos para ganar.