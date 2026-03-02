Afirman que murió la esposa de Alí Jamenei tras agonizar dos días

Irán anuncia nuevos ataques contra bases estadounidenses

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció hoy una nueva oleada de ataques contra bases estadounidenses en la región, según informaron medios estatales. El informe añadió que se había lanzado un tipo de misil "diferente", pero no proporcionó más detalles.

Ante esto, el presidente Trump aseguró hoy que Estados Unidos tiene la capacidad de continuar con los ataques contra Irán durante mucho más tiempo que la proyección de cinco semanas e indicó que que no descartaría enviar tropas terrestres estadounidenses a territorio iraní “si fueran necesarias”.

Por otra parte, desde Emiratos Árabes Unidos dijeron que sus defensas aéreas interceptaron este lunes nueve misiles balísticos iraníes, seis misiles de crucero y 148 drones.

“Desde el comienzo del ataque iraní, se han detectado 174 misiles balísticos lanzados hacia el país, de los cuales 161 fueron destruidos mientras que 13 cayeron al mar”, dijo el Ministerio de Defensa de los EAU en un comunicado. También se localizaron 689 drones iraníes, de los cuales 645 fueron interceptados y 44 aterrizaron en el territorio del país, añadió.

Además, se detectaron y destruyeron 8 misiles de crucero, lo que causó daños colaterales. El ministerio indicó que los incidentes resultaron en tres muertos y 68 heridos leves.