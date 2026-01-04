Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela
El diario norteamericano New York Times publicó por primera vez una cifra de fallecidos tras los ataques, el medio accedió a un funcionario venezolano que reveló este dato por primera vez.
Según reveló el New York Times, el ataque de Estados Unidos a Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, se cobró 40 vidas entre las cuales se cuentan militares y civiles. El dato fue concedido por "un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato para describir los informes preliminares". Además, muchas otras personas lo perdieron todo en los ataques, sus casas quedaron completamente destruidas.
El presidente Donald Trump, en declaraciones a Fox News el sábado, dijo que no había muerto ningún soldado estadounidense. No obstante, sugirió que algunos miembros del ejército habían resultado heridos. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo más tarde en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago con Trump que los helicópteros estadounidenses que se desplazaban para sacar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa habían sido atacados. Dijo que un helicóptero había sido alcanzado, pero “seguía en condiciones de volar”, y que todas las aeronaves estadounidenses “regresaron a casa”.
Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido: ¿qué imágenes se conocen al momento?
Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos tras ser capturado y trasladado a Nueva York. El exmandatario venezolano permanece alojado en una prisión federal norteamericana y deberá comparecer ante la Justicia neoyorquina, acusado de liderar el Cartel de los Soles.
El exmandatario de Venezuela ya pasó su primera noche detenido en el Metropolitan Detention Center, una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde quedó alojado tras ser capturado y trasladado a Estados Unidos. Las imágenes sorprendieron mucho y se viralizarón rápidamente en las redes sociales.
La detención se produjo luego de una intervención militar de Estados Unidos en Caracas, que derivó en la captura del expresidente venezolano y de su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron puestos bajo custodia estadounidense y enviados a territorio norteamericano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario