Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El presidente Donald Trump, en declaraciones a Fox News el sábado, dijo que no había muerto ningún soldado estadounidense. No obstante, sugirió que algunos miembros del ejército habían resultado heridos. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo más tarde en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago con Trump que los helicópteros estadounidenses que se desplazaban para sacar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa habían sido atacados. Dijo que un helicóptero había sido alcanzado, pero “seguía en condiciones de volar”, y que todas las aeronaves estadounidenses “regresaron a casa”.