Un nene dibujó el álbum del Mundial porque su familia no se lo podía comprar

Por ese motivo el nene decidió subirse a la fiebre mundialista y dibujó todo el álbum con sus propias manos en su casa de Goiânia, Goiás. Las fotos de su creación no tardaron en volverse el primer viral del campeonato.

album dibujado

"Había un artículo sobre el álbum de la Copa del Mundo y dijo que quería un álbum. Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado", contó a medios de Brasil João Teixeira, el papá del nene.

"No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo los cromos y puso el nombre de cada jugador. Incluso hizo los jueces", agregó el hombre sobres los cientos de dibujos de su hijo.

Así, mientras en Argentina y Uruguay miles de aficionados de todas las edades (pero en especial niños y niñas) se quedaron con las ganas de conseguir el álbum de Qatar 2022 porque se agotó en cuestión de horas, en Brasil João Gabriel ya tiene su propia versión.