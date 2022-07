¿Hasta cuántos días por semana es saludable tomar alcohol?

Europa es el continente donde más alcohol se toma por persona y cada año se contabilizan 287.000 muertes por problemas hepáticos relacionados o provocados por ese consumo irresponsable, un 25% más que en 1990.

De ahí las recomendaciones más recientes, que van en contra de la clásica sugerencia de una copa de vino diaria para aprovechar los beneficios de la vid.

Además de restringir a cuatro días el consumo de alcohol los especialistas acordaron que beber con moderación y mantener una dieta saludable son tan importantes como no caer en la tentación a diario.

A diferencia de como ocurre con las cardiopatías y otros problemas de salud, las afecciones del hígado atacan a la población joven o de mediana edad, lo que "contrasta con las enfermedades causadas por el tabaco y la obesidad, como el cáncer de pulmón y la diabetes tipo 2, que causan fallecimientos típicamente entre sexagenarios y septuagenarios".

El mensaje es claro: "No es que le digamos a la gente que no puede beber nada", expresó Aleksander Krag, vicesecretario general de EASL, sino que se pueden seguir "muy buenas reglas" como "mantener tres días sin beber cada semana, nunca consumir más de cinco unidades de alcohol de una vez y no más de 10 a la semana".

Una unidad de alcohol no equivale a una bebida sino que es una escala de medición utilizada por las autoridades sanitarias británicas. Por caso una copa de vino llena equivale a tres unidades y una lata de cerveza de 333 mililitros, son 1,5.

El hígado es un órgano con gran capacidad de regeneración pero necesita descanso entre copa y copa. "No debes beber una copa de vino pensando que es sano, sino porque te gusta", agregó Krag.

Pero el alcohol no sólo es tóxico para el cuerpo sino además adictivo. Por eso en países como el Reino Unido se aplicaron aumentos en su precio para lograr que el público compre menos.