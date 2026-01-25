Drama en Brasil: un rayo alcanzó a manifestantes en una marcha a favor de Javier Bolsonaro
El fenómeno dejó al menos 30 heridos en Brasilia, ocho de ellos en grave estado. La tragedia ocurrió mientras miles de personas exigían la libertad del expresidente bajo un intenso temporal.
Una jornada de fuerte contenido político en Brasil terminó de manera trágica este domingo, cuando una descarga eléctrica impactó en la plaza central de Brasilia durante una movilización masiva de seguidores de Jair Bolsonaro, dejando un saldo de 30 heridos.
Según reportó el diario Correio Brasiliense y, ocho de los afectados presentan cuadros de gravedad y permanecen bajo observación médica tras la descarga.
La marcha, que se desarrolló bajo lluvias torrenciales, tenía como objetivo principal reclamar la liberación del exmandatario, quien cumple condena desde noviembre pasado por su rol en los intentos de golpe de Estado contra la administración de Lula da Silva.
La convocatoria fue liderada por el diputado Nikolas Ferreira, quien completó una caminata de 240 kilómetros desde Minas Gerais para encabezar el reclamo en la capital.
A pesar de las inclemencias climáticas y las alertas meteorológicas en el Distrito Federal, miles de manifestantes se concentraron con prendas verdes y amarillas, transformando la plaza en un centro de protesta que, súbitamente, se convirtió en una zona de emergencia sanitaria por el impacto del rayo.
Antes del incidente, el diputado Ferreira remarcó que la movilización buscaba "concientizar" a la ciudadanía en un año electoral decisivo para Brasil. Sus críticas apuntaron directamente a la Corte Suprema y a las condenas por los disturbios del 8 de enero de 2023, reforzando la tensión política que vive el país.
La jornada cerró con un clima de profunda consternación. Mientras los servicios de emergencia trabajaban en el traslado de los heridos, el arco político brasileño quedó a la espera de nuevos partes médicos, en un domingo donde el clima extremo terminó por disipar una de las mayores demostraciones de fuerza de la oposición en lo que va del año.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario