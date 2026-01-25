Drama en Brasil: un rayo alcanzó a manifestantes en una marcha a favor de Javier Bolsonaro

Antes del incidente, el diputado Ferreira remarcó que la movilización buscaba "concientizar" a la ciudadanía en un año electoral decisivo para Brasil. Sus críticas apuntaron directamente a la Corte Suprema y a las condenas por los disturbios del 8 de enero de 2023, reforzando la tensión política que vive el país.

La jornada cerró con un clima de profunda consternación. Mientras los servicios de emergencia trabajaban en el traslado de los heridos, el arco político brasileño quedó a la espera de nuevos partes médicos, en un domingo donde el clima extremo terminó por disipar una de las mayores demostraciones de fuerza de la oposición en lo que va del año.