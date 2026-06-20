El dramático relato de los argentinos que estaban en el hotel de lujo que se incendió en República Dominicana

De acuerdo a su testimonio, el incendio se originó en el hall del hotel, cuando se realizaban tareas de mantenimiento soldando el techo: “Saltó una chispa y vimos que se empezó a prender fuego. Prendió ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor”.

“Corrimos por nuestras vidas. Salimos corriendo a la habitación y alcanzamos a sacar los pasaportes y nuestras valijas.Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos”, relató.

Valentina señaló que las autoridades advirtieron que su cuarto se encontraba en zona roja debido a que estaba al lado de un tanque de gas.

incendio hotel

Por otro lado, una turista cordobesa que también estaba en el complejo y se encontraba en el mar cuando empezó a ver humo, describió el momento en que comenzó la evacuación. “El fuego comenzó en la recepción. La gente empezó a los gritos a decir que nos fuéramos porque todo podía explotar”, aseguró.

Contó que no pudieron acercarse a la zona afectada y debieron ser reubicados, aunque con mucha preocupación por su pasaporte. “Se quemó casi todo. Casi todos los argentinos teníamos los documentos en las habitaciones y nos preocupa no saber cómo volver”, afirmó.

Ignacio, otro cordobés, estaba desayunando en el buffet cuando se desató el fuego. “Cuando salgo veo que toda la gente está mirando para un lado. Al principio no entendíamos nada y después vimos el humo. Veinte minutos después el buffet no existía”, contó.

Otros argentinos que se alojaban en el hotel no corrieron con la misma suerte. Según relató, una familia de Buenos Aires que habían conocido en el complejo perdió todas sus pertenencias en el incendio, incluidos sus pasaportes.

Además, señaló que por el momento no existe una explicación oficial sobre el origen del fuego. Entre los huéspedes circulan distintas versiones: una sostiene que el incendio comenzó en el estacionamiento tras la explosión de un vehículo, mientras que otra apunta a un cortocircuito. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis fue confirmada por las autoridades ni por el establecimiento.