Amnistía en Venezuela: los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani quedarían en condiciones de ser liberados

delcy rodriguez 1 Delcy Rodríguez está a cargo del Poder Ejecutivo en Venezuela

La situación de los detenidos en Venezuela

Las autoridades venezolanas acusan a Gallo de integrar supuestos planes terroristas, una imputación que fue rechazada oportunamente por el Gobierno argentino. Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 y permanece recluido en la cárcel de El Rodeo, en Caracas. Durante este período, se ha denunciado la falta de acceso regular a asistencia consular y la ausencia de un proceso judicial transparente.