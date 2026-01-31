Amnistía en Venezuela: los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani quedarían en condiciones de ser liberados
El proyecto de Delcy Rodríguez excluye delitos de sangre y narcotráfico en Venezuela. Al estar acusados de espionaje y terrorismo, serían excarcelados.
El anuncio de una amnistía general realizado por la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, abrió la posibilidad de una pronta liberación para los ciudadanos argentinos detenidos en ese país. La medida podría beneficiar directamente a Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes permanecen privados de su libertad bajo acusaciones de presunto espionaje y terrorismo.
El proyecto oficial establece excepciones específicas: la amnistía excluye únicamente a los imputados por delitos de sangre y narcotráfico. Dado que las carátulas que pesan sobre los argentinos no corresponden a estas tipificaciones, ambos quedarían comprendidos dentro de la medida. Esto habilitaría no solo su liberación inmediata, sino también la extinción de sus antecedentes penales.
La situación de los detenidos en Venezuela
Las autoridades venezolanas acusan a Gallo de integrar supuestos planes terroristas, una imputación que fue rechazada oportunamente por el Gobierno argentino. Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 y permanece recluido en la cárcel de El Rodeo, en Caracas. Durante este período, se ha denunciado la falta de acceso regular a asistencia consular y la ausencia de un proceso judicial transparente.
Según el último informe de la ONG Foro Penal, actualmente hay al menos 85 presos políticos extranjeros en Venezuela. La eventual aprobación parlamentaria de esta amnistía resulta determinante para destrabar la situación legal de los argentinos y del resto de los detenidos internacionales.
