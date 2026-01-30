Venezuela: la presidenta encargada anunció una amnistía general para presos políticos

Cierre del Helicoide en Caracas

Delcy Rodríguez también anunció el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, símbolo de represión y abuso bajo gobiernos anteriores, para transformarlo en un centro social y cultural de Caracas.

Se trata de un edificio emblemático por los testimonios de tortura y detención arbitraria que sufrieron activistas, opositores y periodistas, cuya transformación fue presentada por la presidenta encargada como parte del cambio institucional, político y social en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa por parte del gobierno de Donald Trump.