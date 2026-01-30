Venezuela: la presidenta encargada anunció una amnistía general para presos políticos
El proyecto de ley será enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional venezolana para “favorecer la convivencia” en el país después de años de polarización entre chavismo y antichavismo. También anunció la clausura del centro de detención conocido como El Helicoide.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este viernes que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía general para personas detenidas en Venezuela por motivos políticos, que suman cientos según vienen denunciando organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
Durante un acto oficial realizado frente al Tribunal Supremo de Justicia, la mandataria que reemplaza a Nicolás Maduro sostuvo que la iniciativa busca “favorecer la convivencia” en el país después de años de polarización, llamando a evitar la violencia y eventuales actos de venganza.
Mediante esta amnistía no solo liberaría a todos los presos políticos, sino que podría borrar las causas penales en su contra, un paso jurídico más allá de las excarcelaciones parciales que se han producido en las últimas semanas.
La grieta en el gobierno chavista de Venezuela
En ese último sentido, la decisión de Delcy Rodríguez refleja una apertura halagüeña y, al mismo tiempo, una virtual fractura política en la conducción del chavismo, que se pone de manifiesto con las diferencias explícitas entre la presidenta encargada y quien fuera número dos de Nicolás Maduro.
Hace apenas horas, el hasta no hace mucho todopoderoso ministro Diosdado Cabello habló de los “supuestos presos políticos” en Venezuela, fustigando a quienes abogan por su libertad mientras se mantienen en silencio o celebran la detención del presidente venezolano en los Estados Unidos.
Cierre del Helicoide en Caracas
Delcy Rodríguez también anunció el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, símbolo de represión y abuso bajo gobiernos anteriores, para transformarlo en un centro social y cultural de Caracas.
Se trata de un edificio emblemático por los testimonios de tortura y detención arbitraria que sufrieron activistas, opositores y periodistas, cuya transformación fue presentada por la presidenta encargada como parte del cambio institucional, político y social en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa por parte del gobierno de Donald Trump.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario