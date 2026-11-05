Juicio político en Paraguay: Santiago Peña debe comparecer este viernes ante el Senado

Santiago Peña.

Mediante redes sociales, sostuvo que colaborará "plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido" y que quienes "hayan infringido la ley respondan ante la Justicia".

“La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, sostuvo Peña, afirmando que “mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución", destacó.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", manifestó, añadiendo que lo hará "no por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo".

Y confirmó que "colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", puso de relieve.

Finalmente, Santiago Peña pidió preservar "la calma y la paz" ya que "el reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas".