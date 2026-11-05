Juicio político en Paraguay: Santiago Peña debe comparecer este viernes ante el Senado
Tras escuchar al equipo acusador de diputados, el Senado convocó al presidente renunciado para que ejerza su derecho a la defensa.
Luego de que la Cámara de Diputados de Paraguay aprobara por unanimidad el inicio de juicio político contra Santiago Peña, que horas antes había presentado su renuncia, el Senado de ese país lo convocó a comparecer este viernes.
Pasadas las 19, los senadores levantaron la sesión en la que los diputados que integran el equipo acusador expusieran los cargos contra Peña, en el marco del juicio político en su contra, donde cuestionaron las decisiones del Ejecutivo relacionadas con los fondos de los trabajadores paraguayos colocados en el colapsado Ueno Bank.
Para el diputado Pedro Gómez, miembro del equipo acusador, el mandatario dio órdenes para modificar aspectos de su administración en cuanto “al dinero de los trabajadores, que hoy es el tema más importante para nosotros. Hay montón de cosas que el presidente de la República, que es el árbitro, dio la orden de cambiar”, afirmó.
De esta manera, Peña deberá comparecer ante los legisladores este viernes a las 10 de la mañana (hora local) para ejercer su derecho a la defensa y responder a las acusaciones presentadas, como anticipó que estaba dispuesto a hacer.
Juicio político en Paraguay: qué dijo Santiago Peña sobre su defensa
Si bien se desconoce su ubicación actual, en las últimas horas y con las protestas generalizadas como telón de fondo, Santiago Peña aseguró que “ante la continuidad del juicio político” en su contra se presentará para ejercer su derecho a la defensa.
Mediante redes sociales, sostuvo que colaborará "plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido" y que quienes "hayan infringido la ley respondan ante la Justicia".
“La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, sostuvo Peña, afirmando que “mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución", destacó.
"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", manifestó, añadiendo que lo hará "no por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo".
Y confirmó que "colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", puso de relieve.
Finalmente, Santiago Peña pidió preservar "la calma y la paz" ya que "el reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas".
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