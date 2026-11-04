MinutoUno

EN VIVOJornada sorpresiva

Elecciones legislativas en Estados Unidos: se impusieron los demócratas y sacudieron a Donald Trump

Cómo van las elecciones en Estados Unidos

Cómo van las elecciones en Estados Unidos
MinutoUno
Mundo
Estados Unidos
Donald Trump

Donald Trump tuvo este martes una mala jornada con las "midterms": se renovó la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con tinte demócrata.

Compartí en redes:

EN VIVO

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos vivió una jornada electoral decisiva con la celebración de las elecciones legislativas de medio término (midterms). Los comicios funcionaron como un plebiscito sobre la gestión del presidente republicano Donald Trump y determinaron un adverso mapa político para la segunda mitad de su mandato al redefinir el equilibrio de poder en Washington.

Durante la jornada se renovó la totalidad de la Cámara de Representantes (435 bancas) y un tercio del Senado (35 de los 100 escaños), con tinte demócrata.

Donald Trump

Donald Trump

En paralelo, 36 estados eligieron gobernador, al tiempo que se votaron también legislaturas locales, cargos municipales y diversas consultas populares. Cabe señalar que los legisladores electos asumirán formalmente sus bancas en enero de 2027.

Elecciones en Estados Unidos EN VIVO: minuto a minuto

Una republicana retuvo el escaño en el Senado que había dejado vacante Marco Rubio

Marco Rubio había abandonado su banca en el Senado de los Estados Unidos para asumir como secretario de Estado de Donald Trump.

Seguí leyendo esta nota acá

Quién es Abdul El-Sayed, el primer musulmán elegido senador en la historia de Estados Unidos

Médico, epidemiólogo e hijo de inmigrantes egipcios, se identifica con el ala progresista de su partido y protagonizó un triunfo histórico.

Seguí leyendo esta nota acá

El irónico posteo de Cristina Kirchner para celebrar la contundente derrota a Donald Trump en las elecciones

Cristina Kirchner celebró la resonante derrota del principal aliado de Javier Milei en las elecciones de medio término de los Estados Unidos.

Seguí leyendo esta nota acá

Elon Musk ironizó sobre la contundente derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término

Elon Musk invirtió u$s500 millones en la campaña republicana y se convirtió en el mayor aportante individual desde que en 2010 se permitió el gasto ilimitado.

Seguí leyendo esta nota acá

Donald Trump reconoció la dura derrota en las urnas y atribuyó el resultado a la guerra con Irán

Donald Trump enfrentará la segunda mitad de su mandato al frente de los estados Unidos con ambas cámaras en el Congreso controladas por los demócratas.

Seguí leyendo esta nota acá

Duro golpe para Donald Trump: los demócratas aplastaron en las elecciones en Estados Unidos

Las proyecciones de las elecciones en Estados Unidos marcan una victoria de la oposición, que recupera la Cámara de Representantes y domina el Senado.Seguí leyendo

James Talarico ganó en Texas y rompió la hegemonía de los Republicanos

El candidato demócrata James Talarico logró una victoria histórica en las elecciones legislativas de Estados Unidos al imponerse en la contienda por el Senado en Texas, un estado históricamente dominado por el Partido Republicano y fundamental en el mapa electoral norteamericano.

Los demócratas se anotan victorias claves en el Senado

Los primeros resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos apuntan a una victoria demócratas en ambas cámaras del Congreso, con conquistas claves en el Senado (Carolina del Norte y Georgia).

Las últimas proyecciones ya dan cuenta de que los demócratas lograrán arrebatarle la Cámara de Representantes al Partido Republicano, donde ostentaban la mayoría.

Mamdani asegura que el movimiento que empezó con su elección se está viendo en todo EE.UU.

El alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, aseguró este martes que el movimiento que empezó con su elección, hace un año, se está viendo ahora en todo Estados Unidos, de acuerdo con las victorias demócratas que están proyectando los medios locales.

"El trabajo que comenzamos aquí, en las calles de la ciudad de Nueva York, se está llevando adelante esta noche por todo nuestro país", aseguró en un evento organizado por los demócratas de Nueva York, según recoge el Washington Post.

Demócratas arrebatan escaño de senador a los republicanos en Carolina del Sur

a demócrata Annie Andrews fue elegida senadora en Carolina del Sur el martes, una importante victoria ante la senadora provisional republicana Darline Graham, designada por Trump y que sustituyó de improviso a su hermano Lindsey Graham, fallecido en julio.

Los demócratas obtienen así un nuevo escaño en un Estado históricamente republicano y se acercan al control del Senado al término de estas elecciones de medio mandato, según las estimaciones de CBS y NBC.

Demócrata Bottoms de Georgia será la primera gobernadora negra de EEUU, según proyecciones

La demócrata Keisha Lance Bottoms se convertirá en la primera mujer de raza negra en ocupar la Gobernación de Georgia tras imponerse este martes en las elecciones de ese estado del sur de Estados Unidos, uno de los más disputados en los comicios presidenciales, según las proyecciones de NBC y CNN.

La victoria de Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, la principal ciudad del estado, se suma a la reelección del senador demócrata Jon Ossoff, quien ganó un contienda clave para el control del Senado de Estados Unidos al retener su escaño en Georgia, donde el actual presidente Donald Trump venció en 2024.

La próxima gobernadora, quien sucederá al actual gobernador republicano Brian Kemp, formó parte de la Administración de Joe Biden (2021-2025) como asesora principal del presidente y directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca desde junio de 2022 hasta febrero de 2023.

La demócrata venció en las elecciones al republicano Richard Lee Jackson, un multimillonario estadounidense, hombre de negocios y fundador de la compañía Jackson Healthcare.

El demócrata Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en el Senado de EE.UU.

El candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció este martes a su rival republicano, según proyecciones de las cadenas NBC y CNN, y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos.

Pappas se impuso al republicano John Sununu y mantuvo el escaño para la bancada demócrata que hasta ahora ocupaba la senadora Jeanne Shaheen.

Shaheen cederá el relevo a Pappas tras 18 años en el cargo.

Pese a no haber querido hacer bandera en exceso de su orientación sexual durante la campaña electoral, la victoria de Pappas, casado con un hombre, supone un avance tras la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans.

Cooper arrebata un escaño en el Senado para los demócratas en Carolina del Norte

Los demócratas se apoderaron el martes de un escaño republicano en el Senado en Carolina del Norte y ganaron contiendas en Georgia y Nueva Hampshire durante una jornada electoral en la que buscan recuperar el control del Congreso y poner fin al control unificado de los republicanos en Washington.

La victoria del exgobernador Roy Cooper sobre el republicano Michael Whatley le da a los demócratas un triunfo vital como parte de su intento por quedarse con al menos cuatro escaños que están en poder de los republicanos. Los demócratas que alguna vez vieron el mapa político como una tarea casi imposible ahora tienen la esperanza de alcanzar una mayoría en el Senado, aunque su camino pasa por varios estados más conservadores.

La demócrata Kathy Hochul gana la reelección como gobernadora de Nueva York

La demócrata Kathy C. Hochul ganó el martes la elección como gobernadora de Nueva York, al derrotar al republicano Bruce A. Blakeman. Esta es la segunda vez que Hochul resulta elegida como gobernadora. Se desempeñaba como vicegobernadora cuando Andrew Cuomo renunció en 2021, y ella asumió su lugar. Ganó su primer mandato completo al año siguiente. Blakeman es el ejecutivo del condado de Nassau. The Associated Press declaró ganadora a Hochul a las 9:00 de la tarde hora del Este.

La republicana Ashley Moody gana el escaño en el Senado por Florida, según proyecciones

La republicana Ashley Moody ganó este martes el puesto en el Senado estadounidense que dejó Marco Rubio tras asumir como secretario de Estado del presidente Donald Trump, según proyecciones de NBC, Decision Desk y Fox News, en una reñida contienda contra la socialista democrática Angie Nixon.

Moody, exfiscal general de Florida que ocupaba de forma interina el escaño de Rubio, venció a Nixon, una de las candidatas de mayor perfil en Estados Unidos de los Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés), una agrupación progresista a la que pertenecen políticos como Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

Con más del 95 % de los votos escrutados, Moody vencía con 50,8 % de los sufragios a Nixon, actual congresista estatal de Jacksonville, quien tenía el 48,1 % de los apoyos.

Nixon sorprendió al vencer en las primarias demócratas en Florida, en las que se sumó a victorias de candidatos progresistas en las primarias en Estados Unidos, pero al identificarse como socialista democrática afrontó retos para convencer al electorado de origen cubano en el estado.

Ahora Moody ocupará de forma definitiva el escaño de Rubio, quien era uno de los dos senadores de Florida desde 2011, pero renunció al cargo el 20 de enero de 2025 para asumir como secretario de Estado de Trump.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, designó a Moody, entonces fiscal general del estado, para ocupar el escaño de manera interina.

Trump asegura que su partido no obtendrá resultado vergonzoso y defiende su gira electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los republicanos tienen "buenas posibilidades" en las elecciones de mitad de mandato que se celebraron hoy y aseguró que su partido no atravesará una "situación vergonzosa", en una entrevista telefónica con CBS News durante la jornada electoral en la que también defendió su maratoniana gira electoral.

"Tenemos buenas posibilidades. Pero no vamos a pasar por una situación vergonzosa", dijo Trump al ser preguntado por las perspectivas electorales de los republicanos en una entrevista, mientras se definen los primeros escaños de ambas cámaras.

Las declaraciones de Trump llegan mientras los primeros resultados de las elecciones de medio mandato apuntan a una mejora para la oposición demócrata en comparación a su desempeño en los comicios celebrados en 2024.

"Creo que la gira marcó una gran diferencia. Fueron mítines multitudinarios, actos de gran envergadura. Nadie había hecho algo así jamás. Considero que logramos difundir el mensaje y, además, despertar el entusiasmo", afirmó a su vez Trump.

Aunque el escrutinio se encuentra todavía en una fase muy temprana, los recuentos en los primeros estados del este del país en cerrar los colegios electorales sugieren avances para los demócratas.

Las primeras proyecciones de los medios indican que los demócratas retienen el escaño del senador Jon Ossoff por Georgia, una condición necesaria para arrebatar a los republicanos la mayoría de la Cámara Alta.

Demócrata Jon Ossoff retiene su escaño clave en el Senado de EE.UU., según proyecciones

El senador demócrata Jon Ossoff logró este martes una victoria clave para el control del Senado de Estados Unidos al retener su escaño en Georgia frente al candidato republicano Mike Collins, según las proyecciones de los principales medios del país.

Ossoff, de 39 años, había recibido casi dos tercios de los votos contabilizados desde que las urnas cerraron en Georgia a las 19:00 hora local (00:00 del miércoles GMT), de acuerdo con los canales NBC y CBS.

Su rival, Collins, ejercía como representante federal en la Cámara Baja y se había consolidado en el Congreso como un firme aliado del ala conservadora del Partido Republicano.

Ossoff era el único senador demócrata que buscaba la reelección durante estas elecciones de medio mandato en un estado donde venció el presidente Donald Trump en 2024.

Demócrata Warner es elegido al Senado por Virginia

El demócrata Mark Warner resultó electo el martes para el Senado en representación de Virginia tras derrotar al republicano Bert Mizusawa.

Warner obtuvo un cuarto mandato en el Senado, donde se desempeña como vicepresidente del Comité de Inteligencia. Mizusawa es un mayor general retirado del Ejército y veterano de la guerra en Afganistán.

La victoria de Warner se produce en un estado que cuenta con una de las mayores concentraciones de empleados federales, quienes sufrieron el mayor impacto de los esfuerzos de Trump por recortar la plantilla gubernamental al inicio de su segundo mandato. The Associated Press declaró a Warner ganador a las 7:00 pm hora del Este.

Illinois confirma que recibió el voto por correo del papa León XIV

El condado de Will, en el estado de Illinois, confirmó que recibió la papeleta electoral enviada por correo por el papa León XIV, informó este martes la cadena CBS News, citando a un funcionario local.

Robert Prevost se convirtió así en el primer pontífice en votar en unas elecciones estadounidenses.

La semana pasada, el Vaticano había informado que el papa envió su voto por correo.

Comienza el cierre de urnas en las elecciones en Estados Unidos

Las primeras urnas comenzaban a cerrar el martes mientras los estadounidenses, hartos de los altos precios e indignados con el rumbo del país, salían a votar en unas elecciones legislativas que servirán como referéndum sobre el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Las elecciones podrían cambiar drásticamente el panorama en Washington. Los demócratas se mostraban cautelosamente optimistas sobre sus posibilidades mientras veían a los republicanos pasar el tramo final de la campaña inyectando decenas de millones de dólares en estados y distritos que Trump ganó con holgura hace apenas dos años. Apuntan a que el descontento por el fracaso de Trump a la hora de cumplir su promesa de abordar el aumento de los costos, la guerra con Irán, y la percepción de que se ha centrado más en adornar la capital del país que en las dificultades de la gente para pagar gasolina depriman la participación republicana y lleven a sus propios votantes a las urnas.

Los republicanos mantenían la esperanza de que su abrumadora ventaja de dinero ayudará a contener la marea, pero se preparaban para perder el control de la Cámara de Representantes y luchaban por conservar el Senado, un desenlace que parecía improbable a comienzos de este año, dado un mapa que muchos consideraban favorable al partido.

Aun así, los márgenes son estrechos en ambas cámaras y uno o dos escaños podrían inclinar la balanza. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro bancas entre los 100 miembros del Senado para obtener la mayoría, y la mayoría de las contiendas más reñidas están en estados de tradición republicana. En la Cámara de Representantes, de 435 miembros, solo necesitan tres.

Incidencias electorales en EEUU: falla en máquinas de Nueva York o inundaciones en Florida

La jornada de votación en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos de este miércoles registró algunas incidencias, como fallas informáticas en Nueva York o inundaciones en Florida, que no impidieron el voto pero sí causaron algunos inconvenientes.

Una de las incidencias más destacadas fueron los errores de los escáneres en los centros de votación del condado de Westchester (Nueva York), que podrían afectar a hasta 250.000 personas, aunque las autoridades locales aseguraron que todos los votos serían contados.

También un problema informático dificultó durante 20 minutos votar en todos los centros del condado de Broward, en Florida, a lo que se suman los problemas en Misisipi, donde algunas decenas de personas tuvieron que esperar hasta 40 minutos para poder ejercer su derecho al voto.

Destacan los problemas provocados por las inundaciones en estados como Utah, que obligaron a reubicar algunos puntos de voto, algo que se repitió en Florida, donde estuvieron afectados hasta ocho condados después de que el gobernador, Ron Desantis, emitiera una declaración de emergencia por las fuertes lluvias.

Además, en Richmond (Virginia) tres estaciones de votación recibieron amenazas de bomba y tiroteos, según oficiales electorales locales, quienes más tarde relataron que las alertas se desactivaron.

Durante esta jornada electoral, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no estarían presentes en los centros de votación.

En Carolina del Norte, la Junta Electoral estatal votó a favor de prolongar la votación en dos centros más allá de las 19:30 previstas, hora de la costa este, hasta las 20:15, por retrasos en el funcionamiento de los equipos, lo que provocará que los resultados del conjunto del Estado no se publiquen hasta que cierren esos últimos puntos.

Cómo el resultado de las elecciones en Estados Unidos puede condicionar la sucesión de Donald Trump

Las elecciones de medio término no solamente pondrán a prueba el poder del presidente estadounidense y el control del Congreso. Seguí leyendo.

Por qué el resultado de las elecciones es vital para Donald Trump

Durante una entrevista televisiva realizada este martes, Donald Trump afirmó que las elecciones legislativas de medio término superarán las expectativas en cuanto a los resultados favorables para el Partido Republicano.

“Creo que los resultados van a ser mejores de lo que usted piensa”, respondió el presidente de los Estados Unidos a una pregunta en ese sentido, señalando que “tengo el índice de aprobación más alto de cualquiera en la historia”.

Sin embargo, el panorama sigue abierto y lo cierto es que, ante una elección que se prevé crispada y reñida, está en riesgo la comodidad con que el magnate neoyorquino gobernó estos dos primeros años gracias a la mayoría obtenida en el Congreso de su país.

Seguí leyendo.

Vandalizan por segunda vez la oficina de una senadora que va por la reelección

La oficina de la senadora republicana Susan Collins en la ciudad de Biddeford, estado de Maine, fue vandalizada por segunda vez en poco más de un mes, en un episodio que volvió a poner de relieve el clima de crispación política que rodea a las elecciones legislativas de medio término en los Estados Unidos.

Según denunciaron colaboradores de la legisladora republicana, que no obstante ya tuvo varios encontronazos públicos con Donald Trump, desconocidos pintaron con letras rojas la frase “Blood on her hands” ("Tiene sangre en sus manos") sobre la vereda del edificio donde se encuentra su oficina.

El gobierno de Javier Milei se ataja ante una eventual caída de Trump y abre el diálogo con los demócratas

El vocero presidencial admitió una posible derrota de los republicanos y ensayó un giro pragmático para evitar costos diplomáticos si los demócratas triunfan en las urnas estadounidenses.

Donald Trump pidió a sus seguidores que vayan a votar y vaticinó que ganarán "por paliza"

Donald Trump le pidió a sus seguidores que concurran masivamente a las urnas en las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos y pronosticó un triunfo contundente del Partido Republicano.

"Solo les pido a todos que imaginen que estoy en la boleta electoral", manifestó el mandatario durante una entrevista con Fox News, y agregó: "Tenemos que mantener a Estados Unidos grande". Durante la conversación, Trump se mostró confiado en el desempeño electoral de su partido, pese a lo que dicen los principales sondeos: "Si nuestra gente vota, ganamos por paliza", afirmó.

Donald Trump y Melania ya votaton

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya emitió su voto de forma anticipada el pasado sábado 24 de octubre, junto a su esposa, Melania.

Tanto Trump como la primera dama, empadronados oficialmente en el estado de Florida, emitieron sus sufragios de manera adelantada en el condado de Palm Beach.

Sitios oficiales con el escrutinio de Estados Unidos

El portal del gobierno federal estadounidense ofrece un directorio completo a través del Buscador de Oficinas Electorales de USAGov, mediante el cual se pueden localizar las páginas de resultados de cada una de las entidades

Sitios Oficiales de Resultados por Estado:

C5N desde Estados Unidos: el minuto a minuto de las elecciones

Daniela Ballester recorre las calles de Nueva York en medio de una jornada clave para el Gobierno de Donald Trump.

Por qué en Estados Unidos se vota un martes

La tradición de votar en día hábil responde a una ley federal dictada en 1845, cuando la economía estadounidense era predominantemente rural y los traslados se realizaban a caballo o en carreta. En aquel entonces, el Congreso fijó el primer martes posterior al primer lunes de noviembre equilibrando tres factores clave de la época:

  • Religión y logística: El domingo se destinaba al culto y al descanso, por lo que el lunes se reservaba como día de viaje hasta la cabecera del condado sin violar el mandato dominical.

  • Comercio: El miércoles solía ser el día de mercado para los agricultores, lo que dejaba al martes como la única ventana operativa.

Pese a las transformaciones sociales y al debate actual por la falta de un feriado nacional que facilite el sufragio a los trabajadores, la norma del siglo XIX sigue vigente. Esta rigidez calendarizada es, precisamente, el motor que impulsó el crecimiento masivo del voto anticipado y por correo en los últimos comicios.

Seguí leyendo.

Cómo son los centros de votación

En una cobertura especial para C5N, la periodista Daniela Ballester recorrió por dentro uno de los recintos electorales para mostrar en detalle cómo se vive el proceso desde el territorio norteamericano. Seguí leyendo.

Abrieron centros votación en Estados Unidos

Los centros de votación en Estados Unidos abrieron este martes para celebrar las elecciones legislativas de medio término

La habilitación de las urnas comenzó en el estado de Vermont y continúa realizándose de forma escalonada en todo el país debido a que el territorio abarca seis husos horarios diferentes.

C5N y una cobertura especial desde Nueva York

Récord de voto anticipado

El proceso que tiene lugar este martes llega acompañado por una participación récord en el voto anticipado. Según los datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, más de 54,8 millones de estadounidenses ya emitieron su sufragio (presencial o por correo), superando ampliamente los 45,9 millones registrados en las midterms de 2022.

A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Estados Unidos

La respuesta corta es que el desenlace definitivo podría demorarse desde unas pocas horas hasta varias semanas. La administración electoral en Estados Unidos es altamente descentralizada, regida por 50 legislaciones estatales distintas donde, en muchos casos, los condados aplican procedimientos propios. Seguí leyendo.

¿Por qué son clave las elecciones legislativas en Estados Unidos?

Definen qué partido (Republicano o Demócrata) tendrá el control del Congreso durante los últimos dos años de gestión de Donald Trump, lo que determinará si el presidente mantiene el respaldo parlamentario o enfrenta trabas para aprobar leyes e investigaciones a su gobierno.

¿Qué se vota en las midterms de Estados Unidos?

  • Cámara de Representantes: Se renuevan las 435 bancas (la totalidad de la cámara baja).

  • Senado: Se eligen 35 de los 100 escaños (un tercio de la cámara alta).

  • Gobernaciones: Se votan gobernadores en 36 estados.

  • Cargos locales y plebiscitos: Elección de legislaturas provinciales, intendentes y consultas populares locales.

Seguí leyendo.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar