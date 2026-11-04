Elecciones legislativas en Estados Unidos: se impusieron los demócratas y sacudieron a Donald Trump

Una republicana retuvo el escaño en el Senado que había dejado vacante Marco Rubio
Marco Rubio había abandonado su banca en el Senado de los Estados Unidos para asumir como secretario de Estado de Donald Trump.
EN VIVOJornada sorpresiva
Donald Trump tuvo este martes una mala jornada con las "midterms": se renovó la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con tinte demócrata.
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Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos vivió una jornada electoral decisiva con la celebración de las elecciones legislativas de medio término (midterms). Los comicios funcionaron como un plebiscito sobre la gestión del presidente republicano Donald Trump y determinaron un adverso mapa político para la segunda mitad de su mandato al redefinir el equilibrio de poder en Washington.
Durante la jornada se renovó la totalidad de la Cámara de Representantes (435 bancas) y un tercio del Senado (35 de los 100 escaños), con tinte demócrata.
En paralelo, 36 estados eligieron gobernador, al tiempo que se votaron también legislaturas locales, cargos municipales y diversas consultas populares. Cabe señalar que los legisladores electos asumirán formalmente sus bancas en enero de 2027.
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