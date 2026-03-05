Qué es la "Cumbre Escudo de las Américas" liderada por Donald Trump donde estará Javier Milei
Se trata de un encuentro encabezado por el magnate donde buscará imponer su belicosa agenda global y reforzar la presencia de los Estados Unidos en la mayor parte posible de América Latina.
Como se informó, Javier Milei parte este viernes hacia los Estados Unidos, adonde iniciará en Miami una gira por ese país, que concluirá en Nueva York, desde donde volará directamente a Santiago de Chile para participar en actividades institucionales vinculadas a la asunción presidencial del también derechista José Antonio Kast.
Durante su escala en el estado de Florida, el Presidente asistirá al encuentro que reunirá a líderes latinoamericanos alineados tras la figura de Donald Trump, denominada “Cumbre Escudo de las Américas”.
Para ratificar su liderazgo y la pertenencia, la cita está convocada en un hotel en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, propiedad del mandatario estadounidense: el Trump International Beach Resort Miami.
Y allí se reunirán el anfitrión y el mandatario argentino, además de Nayib Bukele (presidente de El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Chaves (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), Xiomara Castro (Honduras), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y representantes de Bolivia y Trinidad y Tobago.
Qué es la “Cumbre Escudo de las Américas”
La “Cumbre Escudo de las Américas” convocada por el presidente estadounidense que cada día abre un nuevo conflicto diplomático o bélico con aliados o enemigos, según corresponda, tiene como eje la “seguridad y defensa” del continente en ese marco beligerante en el que Donald Trump ha sumido al mundo.
Se trata de un evento que el magnate creó como una alternativa a las habituales Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con foco en una coalición específica de naciones alineadas con las políticas diplomáticas y bélicas del republicano.
Allí buscará coordinar políticas para “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” de la región, con temas como la “lucha contra bandas narco y cárteles narcoterroristas; estrategias para contrarrestar la migración ilegal y masiva, y la cooperación multilateral para enfrentar la influencia de Irán y sus socios en el continente, como Cuba y Nicaragua”, según se indicó.
En definitiva, con este tipo de encuentros Trump ratifica su liderazgo continental y global y pretende imponer una agenda internacional común para todos los mandatarios invitados, con el foco puesto en la presencia política y económica de Washington en América Latina, cuyo respaldo también requiere para todas sus aventuras bélicas presentes y por venir.
