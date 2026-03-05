Qué es la "Cumbre Escudo de las Américas" liderada por Donald Trump donde estará Javier Milei

Se trata de un evento que el magnate creó como una alternativa a las habituales Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con foco en una coalición específica de naciones alineadas con las políticas diplomáticas y bélicas del republicano.

trump y milei 2 Donald Trump y Javier Milei.

Allí buscará coordinar políticas para “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” de la región, con temas como la “lucha contra bandas narco y cárteles narcoterroristas; estrategias para contrarrestar la migración ilegal y masiva, y la cooperación multilateral para enfrentar la influencia de Irán y sus socios en el continente, como Cuba y Nicaragua”, según se indicó.

En definitiva, con este tipo de encuentros Trump ratifica su liderazgo continental y global y pretende imponer una agenda internacional común para todos los mandatarios invitados, con el foco puesto en la presencia política y económica de Washington en América Latina, cuyo respaldo también requiere para todas sus aventuras bélicas presentes y por venir.