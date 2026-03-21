Aseguran que Irán lanzó misiles a la base británica Diego García en el océano Índico
Como parte de su despliegue bélico, Irán lanzó dos misiles contra la base británica de Diego García.
Una fuente oficial del Reino Unido confirmó este sábado que Irán intentó atacar sin éxito la base militar conjunta anglo-estadounidense de Diego García, un hecho que podría representar una nueva escalada en el actual conflicto regional. Así lo informó la agencia de noticias AFP.
Según el diario The Wall Street Journal, que citó fuentes anónimas, los proyectiles eran misiles balísticos de alcance medio dirigidos hacia esa instalación estratégica, ubicada a unos cuatro mil kilómetros del territorio iraní.
Las fuentes indicaron que "uno de los misiles falló durante el trayecto, mientras que el segundo fue interceptado por un sistema antimisiles SM-3 lanzado desde un buque de guerra estadounidense desplegado en la zona".
Analistas señalan que el ataque podría evidenciar un mayor alcance operativo de los misiles iraníes. Según el proyecto Iran Watch, con sede en Estados Unidos, "Teherán dispone de sistemas con un alcance cercano a los cuatro mil kilómetros, aunque otros informes sitúan su capacidad en torno a los tres mil".
Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel mantienen acciones militares contra Irán, mientras Teherán responde con el lanzamiento de misiles y drones, así como con ataques contra lo que considera intereses estadounidenses en la región, en un escenario de creciente inestabilidad internacional.
Carlos Presti viaja al Pentágono en plena guerra en Medio Oriente
En una nueva fase del alineamiento estratégico con la administración de Donald Trump, el ministro de Defensa Carlos Presti iniciará una gira oficial hacia Estados Unidos. Con una agenda que combina encuentros con la diplomacia argentina y autoridades del Pentágono, el funcionario buscará darle espesor institucional a la cooperación militar entre ambos países tras la reciente cumbre “Escudo de las Américas” que participó el presidente Javier Milei.
El lunes 23 de marzo el funcionario se reunirá con Joseph M. Humire, subsecretario adjunto interino de Defensa para el Hemisferio Occidental, que además cumple funciones en el área de defensa del territorio y seguridad para las Américas.
Antes de ese encuentro, el ministro tiene previsto ver al embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Bernardo Cherniak, que encabeza la misión permanente argentina ante la OEA en Washington. Para el martes, en tanto, está pautada una reunión con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, actual jefe de la representación diplomática en Washington.
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