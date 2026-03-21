Aseguran que Irán lanzó misiles a la base británica Diego García en el océano Índico

Carlos Presti viaja al Pentágono en plena guerra en Medio Oriente

En una nueva fase del alineamiento estratégico con la administración de Donald Trump, el ministro de Defensa Carlos Presti iniciará una gira oficial hacia Estados Unidos. Con una agenda que combina encuentros con la diplomacia argentina y autoridades del Pentágono, el funcionario buscará darle espesor institucional a la cooperación militar entre ambos países tras la reciente cumbre “Escudo de las Américas” que participó el presidente Javier Milei.

El lunes 23 de marzo el funcionario se reunirá con Joseph M. Humire, subsecretario adjunto interino de Defensa para el Hemisferio Occidental, que además cumple funciones en el área de defensa del territorio y seguridad para las Américas.

Antes de ese encuentro, el ministro tiene previsto ver al embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Bernardo Cherniak, que encabeza la misión permanente argentina ante la OEA en Washington. Para el martes, en tanto, está pautada una reunión con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, actual jefe de la representación diplomática en Washington.