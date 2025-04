Así dieron a conocer la muerte del papa Francisco los medios del mundo

En Estados Unidos, en tanto, el ciclo "Good Morning America" lanzó su "first look" del día con la dolorosa novedad: "El papa argentino murió esta mañana, a la edad de 88 años", indicó el locutor en off. También lo hicieron en "Sky News" de Reino Unido, donde el conductor acotó: "Sentimos la muerte del papa Francisco".

Por su parte, en Brasil la noticia también generó conmoción en los medios de ese país: "Una noticia muy triste para nosotros. Murió el papa Francisco". Del mismo modo replicaron el fallecimiento del sumo pontífice en Francia, España y, por supuesto, Argentina.

así reflejaron los medios del mundo muerte francisco.mp4

Qué dice el testamento del papa Francisco: "Se acerca el ocaso de mi vida terrenal..."

El Vaticano publicó en las últimas horas el testamento del papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral. En su último mensaje el Sumo Pontífice hizo reflexiones sobre su vida y su labor así como también dio indicaciones sobre dónde quería ser sepultado.

Francisco elaboró su testamento con fecha de 29 de junio de 2022 mientras se encontraba en su residencia de Santa Marta, en el Vaticano. El Papa pidió ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en sintonía con su profunda devoción mariana.

papa francisco balcon silla de ruedas

"Al sentir que se acerca el ocaso de mi vida terrenal y con viva esperanza en la Vida Eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria exclusivamente respecto al lugar de mi sepultura. Mi vida y el ministerio sacerdotal y episcopal siempre los he confiado a la Madre de Nuestro Señor, María Santísima. Por lo tanto, pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor", escribió el Papa.

"Deseo que mi último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano, al que acudía en oración al inicio y al final de cada Viaje Apostólico, para encomendar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados", agregó en referencia al rol de ese templo en su pontificado.

"Pido que se prepare mi sepulcro en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina (Capilla de la Salus Populi Romani) y la Capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el anexo adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra; sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus", expresó Francisco en su carta encabezada con su lema en latín "Miserando atque Eligendo" ("Lo miró con misericordia y lo eligió").

papa francisco

El Papa también dejó por escrito quién sería el encargado de transferir a la basílica los fondos necesarios para su entierro, y aclaró que ya había "encargado las oportunas instrucciones al Arzobispo Rolandas Makrickas, Comisario Extraordinario del Capítulo Liberiano".

"Que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos", cerró Francisco, cuyo rol político fue reconocido este lunes tras la confirmación de su muerte.

Santa María la Mayor, también conocida como Santa Maria Maggiore, es una de las cuatro basílicas papales de Roma y es visitada por millones de turistas cada año, más aún en el Jubileo 2025, o Año Santo, que durará hasta el 6 de enero de 2026.