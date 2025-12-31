En su última audiencia del año, papa León XIV lamentó la "devastación de la guerra" y la muerte de Francisco

El papa León XIV se lamentó este miércoles por la "devastación" de la guerra que marcó todo el año y recordó además la figura de Francisco, su antecesor, quien falleció hace ocho meses. Un Jubileo, un Cónclave y una ceremonia de asunción más tarde, el Obispo de Roma habló por última vez -por ahora- para volver a mostrar su voluntad conciliadora.