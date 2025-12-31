En su última audiencia del año, papa León XIV lamentó la "devastación de la guerra" y la muerte de Francisco
Tras celebrar lo que fue su primera Navidad como Obispo de Roma, y después de terminar el Jubileo 2025, el papa León XIV insistió con su mensaje de paz.
El papa León XIV se lamentó este miércoles por la "devastación" de la guerra que marcó todo el año y recordó además la figura de Francisco, su antecesor, quien falleció hace ocho meses. Un Jubileo, un Cónclave y una ceremonia de asunción más tarde, el Obispo de Roma habló por última vez -por ahora- para volver a mostrar su voluntad conciliadora.
Durante la última audiencia del año, que encabezó en el Vaticano ante miles de fieles, el Obispo de Roma señaló que "este año estuvo marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo", en referencia al Jubileo 2025, llamado de la Esperanza, que inauguró el papa Francisco.
Por eso, y por la cercana relación que mantenía con su predecesor, el papa León XIV recordó algunos momentos "dolorosos", como el fallecimiento del "añorado" Francisco, en abril pasado, a quien luego sustituyó en el cargo, aunque también fustigó "los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta".
"Al concluir el año, la Iglesia nos invita a poner todo frente al Señor, encomendándonos a Su Providencia y pidiéndole que se renueven, en nosotros y a nuestro alrededor, en los días venideros, los prodigios de su gracia y de su misericordia", señaló el papa León XIV.
Por otra parte, y según supo la Agencia Noticias Argentinas, celebró la experiencia del Jubileo, abierto por Francisco y que el propio León XIV cerrará el próximo martes para ponerle fin a un año en el que millones de peregrinos de todo el mundo pasaron por Roma para cruzar la Puerta Santa en busca de perdón.
"Muchos peregrinos llegaron desde todas las partes del mundo a rezar sobre la tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios", concluyó.
